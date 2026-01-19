El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, designado el pasado ocho de enero mediante el decreto número 6-26, en sustitución de Mario Lama, defendió su gestión en el hospital traumatológico Ney Arias Lora, afirmando que “las evidencias están ahí”.
Los cuestionamientos a la gestión de seis años de Landrón frente al traumatológico, han surgido a raíz de su designación como director del SNS.
En redes sociales circulan críticas a su balance de gestión cuando informó un superávit en cuentas bancarias superior a los 300 millones de pesos, así como más de 120 millones de pesos en cuentas por cobrar a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
"Las muestras están ahí, las evidencias están ahí solo tienen que buscar cada una de esas partes", indicó.
El doctor Landrón se refirió al tema durante una encuentro con la prensa para anunciar los ejes prioritarios de su gestión en SNS , que incluye el relanzamiento del Primer Nivel de Atención y la apertura de unidades de crisis de salud mental en los hospitales.
