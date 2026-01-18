Comunidad natal de Brianna Genao exige transparencia en caso de desaparición

Encomendados a la fe cristiana, cientos de moradores de la comunidad Barrero, en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), iniciaron este domingo una jornada de reclamos a las autoridades para que transparenten el caso y haya celeridad en el proceso de investigación.

En el día 18 de búsqueda, los parientes y allegados a la menor de tres años de edad, desaparecida desde el 31 de diciembre, se quejan por la falta de información y se muestran optimistas de que las autoridades la hallarán con vida.

Al compás del ritmo de consignas, para exigir mayor eficiencia en la investigación, los parientes y allegados de la infante caminaron por dos horas, desde el cruce de Barrero-Navarrete hasta el parque Rosa Duarte de esa comunidad.

“Dígame qué quiere usted, que aparezca de una vez”, “queremos respuesta inmediatamente”, “la Fiscalía bla, bla, bla, pero no resuelven na”, “Brianna, querida, el pueblo está contigo”, retumbaban en la caminata convocada por la familia paterna de la menor, mientras los agentes policiales ponían el orden en este tramo de la autopista Duarte.

La menor Brianna Genao González llegó a la comunidad Barrero-Imbert con su abuela el 30 de diciembre para pasar el fin de año en casa de su bisabuela, tíos abuelos y otros familiares. En una cámara de la comunidad Barrero quedó filmado que vieron a la menor en un pequeño colmado, cerca de las 5:00 de la tarde del 31 de diciembre. Desde entonces, no se conoce su paradero.

Previo a la caminata y al final de la manifestación, el padre de la menor, Carlos Manuel Genao (Adonis), se quejó de la falta de información, pero se mostró optimista con el trabajo de las autoridades.

Carlos Manuel Genao agradeció el apoyo de la comunidad y de los medios de comunicación en todo el proceso y afirmó que solo cuando las autoridades presenten las pruebas creerá lo que pasó con su hija.

La madre de la menor, Yéssica González Rosario, con menos palabras que el padre, dijo que tiene esperanza de que le regresen a la menor.

En Barrero-Imbert

Mientras en Barrero-Navarrete marcharon para exigir eficiencia en la investigación, en Barrero-Imbert, comunidad donde la menor estaba de visita, las autoridades mantienen la búsqueda, pero sin la notoriedad de los días anteriores.

Este domingo no ha habido reporte de parte de la Policía Nacional, como ha sido la norma desde el pasado martes 13 de enero.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más