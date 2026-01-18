Este domingo, la comunidad de Barrero, Navarrete se moviliza en una caminata encabezada por la familia de la niña desaparecida Brianna Genao, junto a su padre Carlos Manuel Genao (Adonis).

La manifestación reunió a vecinos, amigos y organizaciones comunitarias que reclaman a las autoridades mayor claridad en el caso y respuestas concretas sobre el paradero de la menor, desaparecida el 31 de diciembre de 2025.

La caminata, que partió desde el cruce Barrero, municipio Villa Bisonó (Navarrete) y llegará hasta el parque Rosa Duarte centro urbano Navarrete.

Los participantes portaban pancartas y consignas que exigían justicia, mientras denunciaban la falta de informaciones oficiales sobre el proceso de búsqueda.

Con esta acción, la comunidad de Navarrete busca mantener viva la exigencia de que se esclarezca el caso y se garantice la protección de la niñez. Cada paso dado en la marcha refleja tanto el dolor compartido como la esperanza de que la verdad salga a la luz.

No me han dado información

El padre de la niña desaparecida, Carlos Manuel Genao (Adonis), expresó su frustración ante la falta de avances en el caso.

Señaló que, pese a la búsqueda que mantienen las autoridades, hasta el momento no le han ofrecido informaciones concretas sobre el paradero de su hija, lo que aumenta la incertidumbre y el dolor de la familia.

Su denuncia se suma al reclamo de la comunidad de Barrero, Navarrete, que exige respuestas claras y acciones más efectivas para esclarecer la desaparición de Brianna Genao.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más