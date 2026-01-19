La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, confirmó la tarde de este lunes la salida de los agentes del FBI de la escena de búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, en la comunidad Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

No obstante, Raful afirmó que se mantiene la colaboración de los técnicos del FBI en la investigación, la cual, aseguró, no se detendrá hasta obtener conclusiones.

Tras concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, la ministra de Interior y Policía ofreció declaraciones sobre el caso de Brianna Genao Rosario, de tres años de edad, desaparecida el 31 de diciembre en la comunidad.

La funcionaria informó que las autoridades mantienen activas todas las labores de búsqueda e investigación, con el apoyo de distintos organismos de seguridad del Estado, a fin de dar con el paradero de la menor y esclarecer los hechos.

Una fuente de la Policía Nacional informó que también se cuenta con la colaboración de Interpol.

Las declaraciones de la ministra Raful se produjeron un día después de la marcha realizada por familiares y comunitarios de Barrero y Navarrete, donde exigieron celeridad en las investigaciones.

Faride Raful también abordó el tema de la desaparición del niño Roldany Calderón, desaparecido desde el 30 de marzo de 2025 en Los Tablones, Manabao, municipio Jarabacoa.

Agregó que ese caso sigue abierto en investigación.

