A 15 días de anunciarse la desaparición de la niña Brianna Genao González, de tres años de edad, las autoridades siguen la búsqueda, pero sin muchos resultados.

Este jueves, miembros del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), retomaron el rastreo, en refuerzo a los equipos de República Dominicana, que han participado en la búsqueda desde el momento en el que se notificó la desaparición.

Las autoridades anunciaron que mantienen el operativo en procura de evidencias que ayuden a despejar dudas sobre la desaparición de la menor, aunque este jueves se observó un reducción de los agentes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, habló con los periodistas, pero sin aportar datos novedosos sobre al caso.

Brianna Genao estás desaparecida desde el pasado 31 de diciembre, hecho que ha generado preocupación en la comunidad y mantiene activados a distintos organismos nacionales e internacionales de rescate e investigación.

Brianna es hija de Carlos Manuel Genao (Adonis), de 22 años de edad y Yessica González, de 20 años, ambos de la comunidad Barrero, en Navarrete, domicilio principal de la menor. La niña reside en la comunidad con su abuela materna, esto luego de que su madre migrara a Estados Unidos, tras separarse de su compañero.

Arrestos, confesiones y libertad

El pasado 7 de enero, se dio a conocer que dos tíos, hijos de una hermana de la abuela de la niña, habrían confesado ser los autores de su muerte.

Según las informaciones, ambos habrían participado en la violación y asesinato de Brianna, y posteriormente enterrada.

Se trata de Rafael Rosario, alias Papito, y Reyes Rosario, quienes – según fuentes consultadas por Acento – "se pusieron de acuerdo para no decir dónde está enterrado el cuerpo".

Los parientes de Brianna fueron detenidos para fines de investigación. Sin embargo, pasadas más de 24 horas del arresto, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público habían tomado una decisión sobre presentar el sometimiento por el crimen contra los tíos abuelos de la niña Brianna Genao Rosario, pese a la confesión de ambos de que violaron, mataron y enterraron a la menor de tres años de edad.

La presunta confesión causó indignación en el país, exigiendo a las autoridades llevar hasta las últimas consecuencias el caso, y demandando que, de ser condenados, reciban la pena máxima.

El 9 de enero, dos días después de la revelación por parte de los tíos, ambos fueron dejados en libertad, sin que se les presentara acusación de manera oficial, aunque "bajo la mirada" del Ministerio Público como personas de interés.

Desde la fecha, no se han producido nuevos arrestos ni presentado otras personas investigadas por el caso.

También busquen a Roldany

La intensidad de la búsqueda de Brianna Genao, motivó a Efraim Calderón, padre de Roldany Calderón, a presentarse en la comunidad de Barrero para llamar la atención de las autoridades y demandar que se agilice la búsqueda de su hijo, desaparecido el 30 de marzo de 2025 en la comunidad Los Tablones, Manabao, Jarabacoa.

Dijo que tienen informaciones que darán al FBI, por lo que llegaron hasta Barrero, Imbert, provincia Puerto Plata, este martes.

Indicó que, con relación al caso de su hijo, las autoridades no han hecho lo suficiente.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más