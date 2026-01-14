Efraim Calderón, padre de Roldany Calderón, se presentó este miércoles en la comunidad de Barrero para llamar la atención de las autoridades, a fin de que aprovechen la visita de los agentes del FBI y agilicen el caso de la desaparición de su hijo, ocurrida desde el 30 de marzo de 2025 en la comunidad Los Tablones, Manabao, Jarabacoa.

Dijo que tienen informaciones que darán al FBI, por lo que llegaron hasta Barrero, Imbert, provincia Puerto Plata, este martes.

Indicó que, con relación al caso de su hijo, las autoridades no han hecho lo suficiente.

