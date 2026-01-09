El caso de la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, en la comunidad Barrero, en el municipio Imbert, provincia Puerto Plata, ha consternado la población dominicana, quien exige justicia y pena máxima para los supuestos responsables.

Ante la pregunta en la encuesta Acento, ¿Crees que deben recibir la máxima condena los tíos abuelos de la niña desaparecida Brianna Genao Rosario?, más el 93 % consideró que debe aplicarse una condena a Rafael Rosario (alias Papito) y Reyes Rosario, supuestos responsables y de quienes, de acuerdo con las autoridades, existe una confesión con los hechos.

En el portal de Acento, el 93.42 % dijo que sí merecen la pena máxima, mientras que el 6.58 % consideró que no.

Asimismo, en la red social X, el 96.6 % dijo que sí y solo el 3.4 % dijo que no, que los tíos abuelos no merecen una condena máxima por la desaparición de la niña de tres años.

Unos los condenan y otros les dan el beneficio de la duda

En Instagram y Facebook, la población expresó lo que creen del caso, del cual se ha esperado respuesta desde el pasado 31 de diciembre cuando fue vista por última vez Brianna.

Expresiones como “deberían castrarlos”, “lo que mande la ley”, o “si se les comprueba sí”, la gente dio entender el rechazo y la condena de la sociedad a los dos hombres que permanecen detenidos por el caso.

Otros, plantearon la creencia en la versión de los familiares y abogados de los acusados de que ha sido una confesión por tortura policial. “No hay prueba clara, bajo torturas las confesiones no son válidas”.

Hasta ayer, la Policía Nacional y el Ministerio Público aún no tenían una decisión sobre presentar el sometimiento por crimen contra los tíos abuelos de la niña, pese a la confesión de ambos de que violaron, mataron y enterraron a la menor de tres años de edad.

De acuerdo a una fuente, las autoridades están en búsqueda del cadáver de la niña y una vez hallado lograr el sometimiento de los hasta ahora supuestos hermanos agresores.

Las autoridades afirman que cuentan con un documento firmado por ambos hombres y una grabación donde confesaron la violación y el asesinato de la menor.

