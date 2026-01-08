La Policía Nacional y el Ministerio Público aún no tienen una decisión sobre presentar el sometimiento por crimen contra los tíos abuelos de la niña Brianna Genao Rosario, pese a la confesión de ambos de que violaron, mataron y enterraron a la menor de tres años de edad.

De acuerdo a una fuente, las autoridades están en búsqueda del cadáver de la niña y una vez hallado lograr el sometimiento de los hasta ahora supuestos hermanos agresores.

Las autoridades cuentan con un documento firmado por ambos hombres y una grabación donde confesaron la violación y el asesinato de la menor.

Rafael Rosario, alias Papito, y Reyes Rosario, se pusieron de acuerdo para no decir dónde está enterrado el cuerpo. De acuerdo a la fuente, ambos comenzaron a preguntar luego de haber confesado si podían cambiar de abogado y que pasaría si no encuentran el cadáver.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Uno de los hermanos dijo, cuándo mostraba el supuesto camino donde en principio dijo que podría estar el cuerpo. “ustedes no tienen nada (judicialmente) porque no tienen el cuerpo de la niña”.

En tanto, las autoridades están en discusión de si hay o no elementos suficientes para presentarlos ante un tribunal.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más