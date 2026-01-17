La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd) y la Confederación de Comerciantes y Empresarios Mipymes de la República Dominicana (Conmipymes) lamentaron este sábado la aparente "falta de asesores o defensores eficaces" del presidente Luis Abinader en los temas cruciales de comercio y mipymes.

Los comerciantes afirmaron, en un comunicado, que se desligan de cualquier movimiento que intente "desestabilizar" la imagen del gobierno en el sector comercio y mipymes, y subrayaron que hay sectores interesados en "pescar en río revuelto" y dañar la percepción pública de la actual administración.

Respecto a la controversia generada por la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos, ambas organizaciones ratificaron su postura de estar de acuerdo con una revisión del artículo 36.

Sin embargo, enfatizaron que en la República Dominicana existe un Estado de derecho y mecanismos legales establecidos para corregir y enmendar leyes, los cuales deben ser respetados por todas las partes.

El presidente de la Fenacerd, José Díaz, en representación de ambas entidades, expresó su "firme rechazo" a las amenazas de un paro general de 48 horas -el cual fue suspendido en menos de 12 horas después de haber sido anuncio- calificando tales acciones como improcedentes y propias de un liderazgo poco serio.

Díaz abogó por el diálogo y el uso de las vías institucionales como el camino correcto para resolver las diferencias, en lugar de recurrir a medidas de fuerza que afectan la economía y la paz social.

