El presidente de la asociación comunitaria Barrero Unido, Luis Alberto Cabrera, denunció que personas interrogadas en el marco del caso de Brianna Genao Rosario habrían sido sometidas a maltratos y torturas, y exigió que las investigaciones avancen con mayor celeridad.

Cabrera advirtió que la situación mantiene a la comunidad en vilo y afecta la vida cotidiana de sus residentes, ya que muchas personas no han podido trabajar debido a la incertidumbre generada por el desarrollo del proceso investigativo.

El dirigente comunitario, quien habló en representación de la asociación Barrero Unido, reiteró el llamado a las autoridades para que esclarezcan el caso con apego a la ley y garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los involucrados.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pasada de las 6:00 de la tarde de este martes, se incrementó la angustia entre familiares de la menor desaparecida el 31 de diciembre, debido al pulular de versiones de mal agüero sobre qué pudo haberle pasado.

Durante toda la tarde de este martes se observó mucho movimiento entre las autoridades, pero aún no existe información oficial actualizada y ello ha contribuido a la angustia en el entorno familiar de la niña, que dejó de ser vista alrededor de las 5:00 de la tarde del 31 de diciembre.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más