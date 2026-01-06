Aumenta angustia ante eventual desenlace de desaparición de niña en Imbert

Pasada de las 6:00 de la tarde de este martes, se incrementó la angustia entre familiares de la menor de tres años de vida Brinana Genao Rosario, desaparecida el 31 de diciembre, debido al pulular de versiones de mal agüero sobre qué pudo haberle pasado.

Durante toda la tarde de este martes se ha observando mucho movimiento entre las autoridades, pero aún no existe información oficial actualizada y ello ha contribuido a la angustia en el entorno familiar de la niña, que dejó de ser vista alrededor de las 5:00 de la tarde del 31 de diciembre.

Las autoridades retomaron la búsqueda en las primeras horas de la mañana de este martes, tras parar el rastreo el lunes debido a las lluvias.

Los equipos de rastreo se mantienen en la comunidad Barrero, en Imbert, teniendo al frente a Olga Diná, procuradora del departamento Niños Niñas y Adolescentes y otras autoridades.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Este martes las autoridades apresaron a tres personas para fines de investigación, lo que fue confirmado por el director de la Policia en Puerto Plata, general Jorge Galán.

Adicionalmente, la Policía dejó libre al padre de la menor, Carlos Manuel Genao (Adoni), quien estuvo detenido durante tres días e interrogado junto a otros familiares.

El padre pidió que se investigue a quienes estaban en la casa al momento de desaparecer la menor en el patio de la misma y, además, reveló que aún no le han regresado el teléfono celular que le fue incautado y que sigue siendo parte de la investigación.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más