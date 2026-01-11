Undécimo día caso Brianna; Barrero: del anonimato a un forzado reconocimiento global con traje de dolor

Hasta el 31 de diciembre del 2025, Barrero era una comunidad desconocida en el aspecto global, no obstante, hoy es el centro de atención de la República Dominicana y otras fronteras.

La comunidad que ampara su principal sustento en la producción agrícola, con cosechas de cacaos, mandarinas, guineos y otros cultivos, hoy alcanza una notoriedad dolorosa por la desaparición de la niña Brianna Genao, de tres años de edad.

Brianna, es hija de Carlos Manuel Genao (Adonis), de 22 años de edad y Yessica González, de 20 años, ambos de la comunidad Barrero, en Navarrete, domicilio principal de la menor, con su abuela materna, aunque el caso de la madre, hace poco migró a los Estados Unidos, tras separarse de su compañero, “por cosas que pasan”, según dijo el padre, en una entrevista de la que www.acento.com.do, tiene constancia.

La desaparición de Brianna

Fue justo el 31 de diciembre del 2025, pasada las 5:00 de la tarde, cuando la historia de Barrero, ubicado en el municipio Imbert, provincia Puerto Plata, cambió. La velada para recibir el año 2026 ya no fue el encuentro familiar planificado, porque desde esa hora no volvieron a ver a la pequeña "juguetona" de los berrinches con sus iguales por las cosas que quería.

Barrero, comunidad rural de Imbert, con servicio de energía eléctrica y agua por tubería, está cubierto por una densa vegetación, las áreas descubiertas, apenas son los caminos vecinales en tierras y piedras que la comunican con la carretera hacia Guananico, municipio vecino y la salida a la sección Llanos de Pérez, cruzando el río Pérez, pero esto no impide que la zona este vigilada.

Esto se puede comprobar en el trayecto, porque la mayoría de las casas tienen un sistema de cámaras que apunta al camino principal.

Esta vigilancia es la que permitió que se grabara el momento en que la menor Brinana Genao, llegó al colmado del alcalde pedáneo, Cornelio Cabrera, junto a dos parientes que les compraron algunas golosinas.

En el vídeo publicado en redes sociales, se ve a la infante llegar al pequeño negocio, interactuar con una niña, que parece tener su edad y luego intenta “juguetear” con unos “gatitos”, mientras sus compañeras, de más edad, compran para ella.

La fílmica captada por las cámaras de la casa de dos niveles (azul), frente al colmado, abarca un espacio de aproximado de unos 100 metros y se ve a la menor Brinana Genao, hablar con las dos adolescentes, cómo si reclamara que lo que no le agradó mucho lo que le compraron.

Ahí, cerca de un poste de las redes eléctricas y de camino a la casa de la bisabuela, se corta el video.

Las imágenes también permiten ver los calzados tipo cross, que llevaba la menor, descrita por su bisabuela, como "una niña contenta".

El administrador del colmado, alcalde pedáneo de la comunidad Barrero, Cornelio Cabrera, uno los primeros entrevistados por reporteros y periodistas, afirmó que le vendió "una papita y un juguito" y ha insistido en aclarar que la menor estaba de visita en esa comunidad, con la abuela, por las actividades de fin de año.

Cabrera es uno de los vecinos que mantiene la versión que los tíos abuelos de Brianna, no harían sido capaces de cometer el hecho que las autoridades afirman que estos confesaron.

Todo cambió

"Aquí el 31, nadie cenó, aquí no se celebró Reyes" se escuchó este sábado 10 de enero, en la enramada común, dónde vecinos suelen jugar dominó y hacer las reuniones del grupo Barrero Unido.

En este lugar, el miércoles 07 de enero los vecinos reclamaron a las autoridades celeridad en el caso Brianna, para que todo se aclare y la comunidad Barrero retome su dinamismo.

"Aquí todo está paralizado, si te encuentran en la finca trabajando en el cacao, eres sospechoso" dijo Luis Alberto Cabrera, presidente de Barrero Unido, quien también denunció que en el proceso de las entrevistas de la Policía ha habido torturas.

El profesor Luis Alberto Cabrera, también dijo este sábado que no es cierto que la comunidad trate de encubrir a los sospechosos.

“Al contrario, nosotros en la comunidad queremos que se aclare y que el que sea culpable que pague”, dijo Cabrera, al ser entrevistado a la entrada de la zona cero.

La búsqueda desde el día 01

El primer operativo de búsqueda empezó el 31 de diciembre, lo iniciaron los vecinos de Barrero, junto a los familiares de Brianna, incluidos los dos tíos abuelos de la menor, Rafael y Reyes Rosario Núñez, hermanos de la abuela materna de Brianna, quienes a partir del pasado 07 de enero, son los principales sospechosos, luego que fuentes del Ministerio Público, anunciaran que ambos admitieron haber matado y enterrado a la menor, pero que no recordaban el lugar donde pusieron el cuerpo.

El día de año nuevo empezó el trajín de las autoridades, cuerpo de búsqueda con los voluntarios de la Defensa Civil, Bomberos, 9 1 1, Ejército de la República Dominicana, Policía Nacional y otros grupos especializados fueron sumados al rastreo para buscar a la pequeña Brianna Genao, vista la última vez con vestimenta rosa, el 31 de diciembre.

Las autoridades sumaron el rastreo desde el aire con drones y sumaron perros para olfatear el perímetro de búsqueda de la infante.

Desde entonces habido varios apresamientos, incluida la detención del padre de la niña y otros parientes que afirmaron que permanecieron tres días presos, que fueron entrevistados y dejado libres.

El 02 de enero la Policía Nacional confirmó que hallaron los calzados de la menor, camino al río Pérez, próximo a la casa de la bisabuela y anunciaron que un equipo de alto nivel asumía el caso de parte del Ministerio Público, Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia.

El 06 de enero en horario matutino, las autoridades, apresaron a tres personas, entre ellos al tío abuelo Rafael Rosario Núñez.

La procuradora Olga Diná, ordenó sacar a los reporteros gráficos, “influencer” y periodistas del área de rastreo y colocaron cintas de advertencia a la entrada de uno de los caminos secundarios, por el cual se llega a casa de la bisabuela. Solo entran y salen las autoridades y personas que demuestran que viven allí.

Desde ese momento la falta de información oficial, las especulaciones y las exageraciones de los reporteros de redes sociales han sido la regla hasta este día 11 se sigue la búsqueda, sin que las autoridades hayan dado una versión definitiva sobre el caso Brianna.

Este sábado se confirmó la libertad de los dos tíos abuelos Rafael y Reyes Rosario Nuñez, por el vencimiento del plazo de las 48 horas sin sometimiento establecido en la ley 176-02, Código Procesal Penal de la República Dominicana.

Rafael Rosario, alias Papito, y Reyes Rosario

Los tíos abuelos de Brianna

Rafael Rosario Núñez (Papito), de 52 años de edad, es uno de los sospechosos en el caso Brianna Genaro. Según testimonios de los vecinos en Barrero, es una persona con condiciones “especiales”.

Papito es soltero, no tienes hijos, labora en como conserje en una empresa de la Zona Franca Los Canelones, en el municipio Navarrete, donde reside según versiones recogidas por el equipo de www.acento.com.do.

Por las condiciones especiales que los comunitarios dice que tiene, es que surgen las dudas sobre su relación con el posible homicidio de la niña Brianna, aunque de manera pública, no se ha presentado constancia de la condición médica que se le atañe.

Reyes Rosario Nuñez, tiene 43 años de edad, sospechoso del caso de la desaparición de la niña Brianna, también es soltero, ninguno de los dos hermanos ha estado casado. Reyes tampoco tiene hijos y trabaja en la agricultura.

Según los vecinos, Reyes es más “despierto”, que Rafael, pero es que como han dicho algunos de los lugareños un “muchacho grande”. Reyes vive en Barrero Imbert, trabaja “con quien lo busque”, en las labores del campo.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más