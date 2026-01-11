La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación en los que sea necesario, en coordinación con otras agencias del Estado.

Para la creación de esta unidad, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal dedicado a estos fines.

Asimismo, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo en que se garantice el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, para garantizar el debido cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco.