El Movimiento Jet Set convocó a la ciudadanía a brindar apoyo a los familiares de las víctimas del desplome de la discoteca, en la audiencia preliminar que se llevará a cabo este lunes 12 de enero en Palacio de Justicia.
"Los familiares de fallecidos y sobrevivientes de esta tragedia necesitan el apoyo de toda la población para librar esta lucha contra la anarquía, la injusticia y el olvido", sostiene el comunicado colgado en las redes sociales.
Exhortó a toda la ciudadanía a respaldar la causa, señalando que la lucha busca enfrentar la anarquía, la injusticia y el olvido, y garantizar que no se quede impune.
La audiencia preliminar está pautada para este lunes a las 9:00 de la mañana, con los imputados Antonio y Maribel Espaillat.
