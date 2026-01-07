Tíos de Brianna confiesan violación, asesinato y entierro de la menor de tres años

Dos tíos, hijos de una hermana de la abuela de la niña Brianna Genao Rosario, son los autores de su muerte, tras haber sido violada y luego enterrada, según confesaron.

Acento se auxilia del testimonio de una fuente cercana al Ministerio Público que confirma que admitieron los hechos y uno de ellos, identificado como Reyes Rosario, detalló que puso las chancletitas de la menor en el río, para simular que las aguas se la habían llevado.

En realidad, Rafael Rosario, alias Papito, y Reyes Rosario, habían sepultado a la menor y se pusieron de acuerdo para no decir dónde está enterrado el cuerpo.

Reyes Rosario le dijo al MP que "hicieran lo que quisieran, ustedes sin el cuerpo no tienen caso".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La confesión entre lágrimas, no obstante, se produjo en presencia de abogados y llegaron a admitir que "la picaron".

Uno de los perros que utiliza la policía llevó a los agentes a una zona con agua estancada, que se rastreará en previsión de que allí se encuentre el cuerpo de la niña.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más