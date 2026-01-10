Una fuente reveló a Acento que Rafael Rosario, alias Papito, y Reyes Rosario acusados de la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, se encuentran en libertad desde ayer viernes. Asimismo, informó que la magistrada Yeni Berenice Reynoso ha dirigido la investigación desde sus inicios.

“En este momento, las personas involucradas se encuentran en libertad, mientras se profundiza en algunos aspectos que aún están bajo análisis”, agregó la fuente, quien aseguró que los presuntos implicados de asesinar a la niña de tres años Brianna permanecen en sus domicilios.

En días pasados, la Policía Nacional y el Ministerio Público aún no tenían una decisión sobre presentar el sometimiento por crimen contra los tíos abuelos de la niña, pese a la confesión de ambos de que violaron, mataron y enterraron a la menor de tres años de edad.

De acuerdo a una fuente, las autoridades están en búsqueda del cadáver de la niña y una vez hallado lograr el sometimiento de los hasta ahora supuestos hermanos agresores.

Las autoridades cuentan con un documento firmado por ambos hombres y una grabación donde confesaron la violación y el asesinato de la menor.

