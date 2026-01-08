Sigue hoy el proceso de búsqueda del cuerpo de la menor Brianna Genao Rosario por las autoridades, luego de que dos tíos abuelos confesaran que la asesinaron y la enterraron, según fuentes de la Policía y el Ministerio Público. Ambos permanecen retenidos.

Este jueves los cuerpos de búsqueda retomaron el rastreo de la comunidad Barrero, en Imbert, provincia Puerto Plata. El objetivo es encontrar la evidencia para avalar el proceso judicial a los dos hombres que son investigados.

Mientras sigue la búsqueda, en la comunidad se observa una calma hostil por parte de los comunitarios, debido a que dudan de las versiones oficiales que acusan a Rafael Rosario, alias Papito, y Reyes Rosario.

En conversaciones con vecinos, estos afirman que esas confesiones son productos de interrogatorios, basados en torturas. Algunos tienen fotos de uno de los apresados con evidencias de golpes, versiones que se repiten.

Al igual que en días anteriores, los rumores aumentan. Entre las versiones que circulan están las declaraciones del abogado Santos Willy Liriano, que da cuenta de que los presuntos homicidas confesos habrían sido dejados libres, versión que aún no tiene aval oficial.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más