El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió diferir para el conocimiento del fondo del proceso los incidentes presentados por las distintas barras de la defensa en el caso contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y compartes.

El tribunal, presidido por la magistrada Yissel Soto e integrado por las juezas Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López, consideró que los planteamientos de las defensas requieren un análisis profundo de los hechos y de los elementos probatorios incorporados al proceso.

Al explicar los motivos de la decisión, la magistrada Hardouin indicó que los incidentes abarcan cuestionamientos sobre la obtención y legalidad de pruebas documentales, periciales y digitales, exclusión de evidencias, prescripción, atipicidad de la conducta, nulidad de la acusación y devolución de bienes muebles e inmuebles incautados, entre otros aspectos.

Explicó que, por la naturaleza de esos planteamientos, resulta necesario examinarlos conjuntamente con el fondo del proceso, conforme a las facultades que otorga el artículo 310, párrafo segundo, del Código Procesal Penal.

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La magistrada sostuvo que diferir esos incidentes no vulnera los derechos de los acusados ni las garantías del debido proceso, sino que constituye una medida que permite una valoración integral de los elementos sometidos al juicio.

Discusión por el plazo para presentar recurso

Durante la audiencia también se produjo una discusión entre las defensas y el Ministerio Público respecto al plazo para presentar un recurso de oposición contra la decisión del tribunal.

Las juezas habían establecido un plazo de tres días; sin embargo, los abogados de la defensa, entre ellos Carlos Balcácer, reclamaron que se les concedan seis días, al considerar que ese es el período que corresponde conforme a la normativa procesal. El Ministerio Público también presentó sus argumentos sobre el planteamiento.

Próxima audiencia

La presidenta del tribunal, Yissel Soto, informó que la continuación del juicio fue fijada para el 04 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.

Asimismo, comunicó a las partes que las documentaciones y solicitudes deberán remitirse mediante la plataforma digital habilitada por el Poder Judicial, como parte de un proceso para organizar la recepción y notificación de los documentos.

La magistrada explicó que esta disposición busca reducir la acumulación de documentos físicos y agilizar el manejo de los expedientes judiciales.

Concluidos los trabajos de la jornada, el tribunal declaró cerrada la audiencia y dispuso la entrega de una copia de la decisión a las partes involucradas.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más