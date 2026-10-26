El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, continúa presentando incidentes procesales antes del inicio del juicio de fondo por los presuntos actos de corrupción administrativa que se le imputan.

Los planteamientos se conocen ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por Clara Zobeida Castillo Jiménez, Yissel Soto Peña y Jarolyn Rosario.

Durante la audiencia, la defensa de Rodríguez solicitó excluir tres pruebas que, según argumentó, fueron obtenidas o tramitadas fuera del plazo establecido judicialmente para determinadas diligencias periciales.

Los abogados sostuvieron que el Ministerio Público disponía de un máximo de 60 días para ejecutar las actuaciones autorizadas por el juez de instrucción. Alegaron que algunas pruebas fueron requeridas y realizadas después de vencido ese período, por lo que pidieron al tribunal que ordenara su exclusión.

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Entre las pruebas cuestionadas figuran la número 4, fechada el 22 de marzo de 2022; la número 13, del 17 de junio de 2022, y la número 58, del 4 de enero de 2022.

La defensa pidió que estos elementos fueran excluidos al considerar que su obtención se produjo fuera de los plazos judiciales correspondientes. La solicitud deberá ser valorada por el tribunal.

Durante la audiencia también se produjo un intercambio entre las juezas y los representantes de la defensa para precisar la identificación y numeración de los incidentes presentados anteriormente, debido a que algunos no aparecían individualizados en el listado incluido en una resolución previa.

La exposición de estos planteamientos se realiza por segunda ocasión ante el tribunal, tras la reciente incorporación de la magistrada Jarolyn Rosario.

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