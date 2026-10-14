El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, negó que su defensa intente retrasar el juicio que se sigue en su contra y aseguró que está interesada en que el proceso avance y concluya.

Rodríguez explicó que sus abogados comenzaron a presentar más de 21 incidentes ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de que un cambio en la composición del tribunal obligara a retomar el conocimiento de planteamientos que, según indicó, habían quedado pendientes de decisión.

Sostuvo que la nueva jueza debe conocer los argumentos de la defensa antes de decidir sobre esos incidentes y afirmó que la situación no fue provocada por sus representantes legales.

“Esto es algo que no lo hemos ocasionado nosotros y que tampoco es culpa de nadie”, expresó Rodríguez, al señalar que el Poder Judicial tiene la facultad de realizar cambios en la composición de los tribunales.

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Defensa cuestiona pruebas de la acusación

Entre los planteamientos mencionados por el exprocurador figura un incidente relacionado con la exclusión del delito de soborno atribuido a compañías en las que, según afirmó, figura como gerente. Rodríguez sostuvo que ese aspecto había sido resuelto durante la audiencia preliminar, cuando el tribunal habría descartado la imputación por falta de pruebas.

También indicó que el acta de esa audiencia contenía un error que posteriormente fue corregido y calificó esa decisión como favorable para su defensa.

El exfuncionario rechazó los señalamientos del Ministerio Público sobre supuestas maniobras para dilatar el juicio. Afirmó que lleva seis años vinculado al proceso judicial y que permaneció cuatro años privado de libertad.

“¿Cómo, distinto a lo que dice el Ministerio Público, vamos nosotros a querer dilatar? Todo lo contrario, aquí estamos nosotros pidiendo que este proceso desde el primer día fluya”, manifestó.

Rodríguez también cuestionó el manejo de las pruebas por parte del órgano acusador y defendió el derecho de sus abogados a acceder a los elementos probatorios para preparar su estrategia.

En ese sentido, dijo que han solicitado excluir pruebas que consideran obtenidas ilegalmente o que, a su juicio, no aportan elementos para sustentar la acusación.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más