El presidente Luis Abinader viajará a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, y desarrollar una agenda de reuniones con autoridades, organismos internacionales y representantes del sector empresarial.

La visita oficial se extenderá del 2 al 6 de noviembre e incluirá encuentros con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados; la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño.

De acuerdo con la agenda divulgada por la Dirección de Prensa del Presidente, Abinader también se reunirá con la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, durante una visita a la nueva sede de ese organismo.

La participación del mandatario en la Cumbre comenzará el miércoles 4 de noviembre con la ceremonia inaugural, prevista para las 6:30 de la tarde en el Teatro Real de Madrid. El jueves 5 asistirá a la sesión plenaria, la fotografía oficial de los jefes de Estado y de Gobierno y un almuerzo-retiro de mandatarios.

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La agenda incluye, además, un encuentro bilateral con la presidenta costarricense a las 10:30 de la mañana del jueves y una reunión con la titular del Banco Europeo de Inversiones a las 4:45 de la tarde.

Actividades empresariales y encuentros

Antes de la Cumbre, el martes 3 de noviembre, Abinader visitará las instalaciones de la empresa aeronáutica Airbus, en Getafe, y encabezará la entrega del reconocimiento Dominicano Destacado en el Exterior «INDEX Somos Todos», en el Cine Capitol.

El miércoles participará en el Encuentro Empresarial Iberoamericano, donde está previsto que intervenga en un conversatorio de jefes de Estado y de Gobierno. También asistirá a la entrega de un compromiso del sector privado, al Premio Iberoamericano de Calidad y al traspaso de la presidencia del Consejo de Empresarios Iberoamericanos.

La jornada concluirá con el acto de clausura del encuentro empresarial, a cargo del rey Felipe VI, antes de la inauguración de la Cumbre y una cena ofrecida a los mandatarios en el Palacio Real de Madrid.

Para el viernes 6 de noviembre, el presidente tiene previsto imponer una condecoración a Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia de España, en la residencia oficial del embajador dominicano.

También se reunirá con la secretaria general de ONU Turismo y con Encarna Piñero, directora ejecutiva del Grupo Piñero.

La agenda concluirá con la participación del mandatario en la inauguración de la feria inmobiliaria «Más Cerca de Casa», organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), en el hotel Meliá Castilla.

La salida de Abinader hacia República Dominicana está prevista para la tarde del viernes.

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