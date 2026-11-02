El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) informó la renuncia del ingeniero Arturo Del Villar al cargo de rector, con efectividad inmediata desde el viernes 30 de octubre de 2026.

La decisión fue comunicada por la Junta de Regentes de la universidad, que precisó que Del Villar continuará vinculado a la institución como asesor de ese órgano hasta el 23 de diciembre de este año.

La entidad agradeció al académico por su trayectoria como docente, vicerrector académico y rector, destacando sus aportes al desarrollo institucional, la calidad educativa y el fortalecimiento de la vida académica.

Tras producirse la vacante, la Junta de Regentes iniciará el proceso de selección de quien ocupará la Rectoría durante un nuevo período, conforme a los estatutos y procedimientos institucionales.

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Mientras se completa ese proceso, Alliet Ortega, actual vicerrectora de Administración y Finanzas, asumirá la Rectoría de manera interina, por ser la funcionaria con mayor antigüedad en el cargo, según establece la normativa de INTEC.

La universidad aclaró que esta designación es estrictamente temporal y no representa una elección para el próximo período rectoral ni condiciona el resultado del proceso de selección.

Durante la transición, Ortega contará con el acompañamiento del Comité Ejecutivo y la Junta de Regentes, mientras las demás vicerrectoras participarán regularmente en las reuniones de ambos órganos.

INTEC aseguró que sus actividades académicas, administrativas, de investigación y vinculación continuarán desarrollándose con normalidad, conforme a la planificación institucional vigente.

La institución reiteró su compromiso con la excelencia académica, la producción de conocimiento, la innovación y el desarrollo de la sociedad dominicana.

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