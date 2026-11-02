El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó este lunes 2 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, el nivel de alerta verde por posibles inundaciones urbanas en siete provincias, al considerar que las condiciones del tiempo mejoran de forma gradual.

Sin embargo, la entidad indicó que la medida no significa que las lluvias desaparezcan.

Según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica para esta tarde aguaceros entre moderados y fuertes, con tronadas y ráfagas de viento, en el noroeste, el noreste, la Cordillera Central y el norte de la zona fronteriza.

Quien viva en esas zonas, o tenga que desplazarse por ellas, debe seguir pendiente de los avisos oficiales. Puedes consultar el informe del tiempo y pronóstico de Acento.

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¿Cuáles provincias están en alerta hoy?

Alerta verde (descontinuada):

Distrito Nacional

Santo Domingo

San Cristóbal

Monte Plata

San Pedro de Macorís

La Vega

Monseñor Nouel

El comunicado no aclara si otras provincias siguen en algún nivel de alerta ni cuáles son. Por eso este listado no debe leerse como el fin del estado de alerta en todo el país. Habrá que esperar el próximo boletín del COE para saberlo.

¿Qué significa cada nivel de alerta?

Según las definiciones que el COE ha difundido en coberturas recientes:

Alerta roja: alta probabilidad de impacto del fenómeno, con posibles daños a personas, bienes e infraestructura.

alta probabilidad de impacto del fenómeno, con posibles daños a personas, bienes e infraestructura. Alerta amarilla: el evento tiende a intensificarse, con riesgos inminentes y posibilidad de situaciones severas de emergencia.

el evento tiende a intensificarse, con riesgos inminentes y posibilidad de situaciones severas de emergencia. Alerta verde: las condiciones permiten prever un evento peligroso, que puede ser parcial o total. Es el nivel más bajo de la escala.

Pronóstico del tiempo y seguimiento en vivo

Esto es lo que se espera, según el Indomet:

Hoy, en la tarde: gran parte del país tendrá cielo poco nuboso. La vaguada y los efectos locales aumentarán la nubosidad en poblados del noroeste, el noreste, la Cordillera Central y el norte de la zona fronteriza. Se esperan aguaceros aislados, entre moderados y fuertes, con posibles tronadas y ráfagas de viento.

gran parte del país tendrá cielo poco nuboso. La vaguada y los efectos locales aumentarán la nubosidad en poblados del noroeste, el noreste, la Cordillera Central y el norte de la zona fronteriza. Se esperan aguaceros aislados, entre moderados y fuertes, con posibles tronadas y ráfagas de viento. Mañana martes: la vaguada empezará a alejarse y una circulación anticiclónica reducirá las lluvias en gran parte del país. En la tarde, el calentamiento diurno y la interacción del viento con el relieve favorecerán aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas en el noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. En el sureste serían más aislados.

la vaguada empezará a alejarse y una circulación anticiclónica reducirá las lluvias en gran parte del país. En la tarde, el calentamiento diurno y la interacción del viento con el relieve favorecerán aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas en el noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. En el sureste serían más aislados. Martes en la noche: la actividad lluviosa se concentraría sobre el Cibao y se extendería poco a poco a otras zonas.

Última actualización del COE

El COE mantenía 6 provincia y el Distrito Nacional en alerta verde este domingo, debido a las condiciones meteorológicas por la incidencia de una vaguada, que mantendría cierta inestabilidad sobre el territorio nacional.

Asimismo, esa situación combinada con el aporte de humedad transportado por el viento del este/noreste, favorecería, durante la tarde, la ocurrencia de aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. MIRA TAMBIÉN Senén Caba debe explicar denuncia sobre casos de dengue ocultados, dice presidente del CMD Feriados 2027: cuáles son los fines de semana largos para el próximo año

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