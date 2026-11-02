El Ministerio de Trabajo anunció las fechas de los días feriados correspondientes al año 2027, conforme a la Ley 139-97, que regula el traslado de los festivos que coinciden con martes, miércoles, jueves o viernes hacia los lunes.

Para quienes ya planifican sus descansos o una escapada fuera de la ciudad, el calendario oficial del próximo año contará con cuatro fines de semana largos, resultado tanto de los traslados dispuestos por la ley como de las fechas que coinciden naturalmente con viernes o lunes.

Días feriados del 2027 publicados por el Ministerio de Trabajo en su cuenta de Instagram.

El Día de los Santos Reyes, que se celebra originalmente el miércoles 6 de enero, se moverá al lunes 4 de enero, creando un fin de semana largo del sábado 2 al lunes 4 de enero.

El natalicio de Juan Pablo Duarte, previsto para el martes 26 de enero, se trasladará al lunes 25 de enero, configurando un fin de semana largo del sábado 23 al lunes 25 de enero.

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A estos se suman los días festivos que caen de forma directa en el extremo de la semana laboral:

El Viernes Santo, celebrado el viernes 26 de marzo, el cual forma de manera natural un fin de semana largo del viernes 26 al domingo 28 de marzo.

El Día de la Restauración, que se conmemora el lunes 16 de agosto, completa la lista al crear un fin de semana largo del sábado 14 al lunes 16 de agosto.

El Ministerio de Trabajo indicó que el calendario completo de días festivos, incluyendo aquellos que se mantienen en sus fechas originales y no generan fines de semana largos, puede consultarse a través de su portal web y sus cuentas oficiales en redes sociales.

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