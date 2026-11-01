El Ministerio de Trabajo dio a conocer el calendario oficial de días feriados correspondientes al año 2027, en cumplimiento de la Ley 139-97, que establece el traslado de determinados días festivos cuando coinciden con martes, miércoles, jueves o viernes.

De acuerdo con el calendario divulgado por la institución, durante el próximo año algunos feriados serán trasladados al lunes, mientras que otros permanecerán en sus fechas originales.

Este es el calendario de días feriados para 2027:

– Viernes 1 de enero: Año Nuevo. No se cambia.

– Miércoles 6 de enero: Día de los Santos Reyes. Se trabaja y se traslada al lunes 4 de enero.

– Jueves 21 de enero: Día de Nuestra Señora de la Altagracia. No se cambia.

– Martes 26 de enero: Natalicio de Juan Pablo Duarte. Se trabaja y se traslada al lunes 25 de enero.

– Sábado 27 de febrero: Día de la Independencia Nacional. No se cambia.

– Viernes 26 de marzo: Viernes Santo. No se cambia.

– Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo. No se cambia.

– Jueves 27 de mayo: Corpus Christi. No se cambia.

– Lunes 16 de agosto: Día de la Restauración. No se cambia.

– Viernes 24 de septiembre: Día de Nuestra Señora de las Mercedes. No se cambia.

– Sábado 6 de noviembre: Día de la Constitución. No se cambia.

– Sábado 25 de diciembre: Día de Navidad. No se cambia.

El Ministerio de Trabajo indicó que el calendario completo puede consultarse y descargarse a través de su portal web, www.mt.gob.do, así como en sus redes sociales institucionales.

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