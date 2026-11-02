El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Alberto Peña Núñez, pidió al expresidente del gremio, Rufino Senén Caba Plasencia, explicar los argumentos en los que sustenta su denuncia sobre un supuesto ocultamiento de casos de dengue en hospitales públicos por parte del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón.

“Yo pienso que cuando se hace una denuncia se debe actuar de forma responsable. Es una denuncia que él hizo, no sé en qué él se basa, tendrá sus argumentos. Es a él a quien hay que cuestionar sobre lo denunciado por su parte”, expresó Peña Núñez al ser consultado sobre el tema.

El presidente del CMD agregó que Caba Plasencia, como expresidente del gremio, debe explicar las supuestas irregularidades que atribuye al funcionario. “Él tendrá que decir cuáles son las falencias que él atribuye”, manifestó.

Caba Plasencia acusó a Landrón de presuntamente instruir a directores de hospitales para mantener bajo discreción los nuevos casos de dengue. También señaló que habría recibido información sobre pacientes con complicaciones por la enfermedad cuyos casos supuestamente no fueron notificados a las autoridades epidemiológicas.

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De acuerdo con el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública correspondiente a la semana 41 de 2026, República Dominicana acumulaba 474 casos confirmados de dengue, frente a los 265 registrados en igual período de 2025.

El informe también contabilizó 1,363 casos sospechosos y una defunción asociada a la enfermedad. Salud Pública indicó que las notificaciones permanecían dentro de la zona de éxito del corredor endémico.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más