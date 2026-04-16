El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella, afirmó que, a pesar del crecimiento sostenido en la demanda de pasajeros, América Latina y el Caribe continúan representando una pequeña proporción del tráfico aéreo mundial.
“Pese al crecimiento sostenido de la demanda de pasajeros, América Latina y el Caribe aún tienen un amplio potencial de desarrollo, representando solo una pequeña proporción del tráfico aéreo mundial”, expresó.
En ese contexto, señaló que los principales obstáculos para fortalecer la conectividad aérea en la región incluyen marcos regulatorios restrictivos, altos costos derivados de impuestos y tasas, así como limitaciones en la infraestructura aeroportuaria, especialmente en mercados secundarios.
Porcella también enfatizó la necesidad de que el transporte aéreo sea asumido como una prioridad estratégica dentro de las políticas públicas, al considerar que este sector es clave para impulsar el crecimiento económico, fomentar la integración regional, dinamizar el turismo y promover la inclusión social.
En este contexto, la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), desempeña un rol clave en la promoción de iniciativas de cooperación, conectividad y desarrollo del sector aeronáutico en América Latina y el Caribe.
Se trata del quinto Simposio Mundial de Apoyo a la Implementación (GISS 2026), organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que se celebra en Marrakech del 14 al 16 de abril, bajo el lema “Soluciones regionales, beneficios globales”.
Con esta participación, República Dominicana reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la conectividad aérea y su papel activo en los espacios donde se definen las políticas del sector aeronáutico a nivel global.
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