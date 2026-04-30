Las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) indican que entre enero y marzo de 2026 la llegada de turistas no residentes por vía aérea creció un 12.1 %, al pasar de 2,320,554 a 2,603,645 pasajeros en comparación con igual período de 2025. Esto representa un incremento absoluto de 283,091 viajeros.

Por regiones, América del Sur encabezó el crecimiento con un alza de 19.9 %, al pasar de 326,736 a 391,937 turistas, lo que supone 65,201 personas adicionales. Europa registró un incremento de 17.5 %, alcanzando 298,492 llegadas, es decir, 44,491 pasajeros más.

Asimismo, Asia mostró un crecimiento de 17.5 %, al aumentar de 254,001 a 298,492 visitantes. América Central creció 11.2 %, al pasar de 73,604 a 81,893 pasajeros.

En tanto, América del Norte, principal mercado emisor, registró un aumento de 9.8 %, con 132,659 turistas adicionales, hasta alcanzar 1,478,346 norteamericanos, equivalentes al 56.7 % del total de llegadas aéreas.

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Por país de origen, Estados Unidos lideró con una participación del 39.9 %, seguido de Canadá (23.7 %) y Argentina (6.6 %). Colombia y Francia aportaron el 4.1 % y 2.7 %, respectivamente.

¿Cómo está el turismo en República Dominicana? ¿Qué es lo más visitado en la República Dominicana?

En su informe mensual de flujo turístico, el BCRD resaltó el desempeño positivo del sector en un contexto internacional complejo, marcado por fenómenos climáticos y una incertidumbre global que han afectado los flujos de viajeros.

“Aun así, el país mantiene su posicionamiento como un destino competitivo y atractivo”, específica el organismo monetario.

Modernización de la infraestructura.

Diversificación de la oferta turística.

Ejecución de estrategias de promoción efectivas en mercados internacionales.

También inciden las alianzas estratégicas para fortalecer la conectividad aérea y marítima, la ubicación geográfica privilegiada en el Caribe y un entorno de estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica que favorece la inversión.

De acuerdo con ONU Turismo, esta tendencia positiva se ve respaldada por su Índice de Confianza, según el cual el 58 % de los expertos prevé que los resultados de 2026 “serán mejores o mucho mejores” que los de 2025, mientras que el 31 % espera un desempeño similar y el 11 % anticipa un deterioro.

Los especialistas advierten sobre desafíos:

Factores económicos.

Alto costo de los viajes.

Riesgos geopolíticos.

En el país, el Banco Central también indicó que, desde mediados de 2024, se ha observado una moderación en el flujo aéreo desde algunos mercados tradicionales.

Incertidumbre global.

Cambios en el ingreso disponible.

Variación en las preferencias de los viajeros.

Fenómenos atmosféricos recientes.

Si bien el turismo dominicano no se ha visto afectado por la guerra en Medio Oriente, que inició a finales de febrero de este año, la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), Aguie Lendor, explicó que el sector ya conversó con el Gobierno ante la posibilidad de que, si la coyuntura se complica, sea necesario evaluar medidas para que el aumento no se traduzca en un golpe directo a las tarifas hoteleras.

Entre las alternativas mencionadas, Lendor planteó revisar impuestos o cobros aplicados “para no afectar el monto total del combustible” y “poder mantener la tarifa”, ante el riesgo de que un alza fuerte termine afectando la competitividad del destino. “Eso pudiera estar subiendo mucho y sacarnos también de competencia”, advirtió.

La ejecutiva sostuvo que el sector se mantiene atento a la evolución del conflicto entre Washington e Israel contra Irán y que las decisiones se tomarán en función de cómo cambien las condiciones. “Vamos a ir viendo el panorama y evaluando de acuerdo a las circunstancias”, dijo, al afirmar que la industria se siente “muy segura” con el escenario actual.

De hecho, la diversificación es una palabra clave que toma sentido cuando suceden conflictos en el mercado internacional. “Este comportamiento ha sido parcialmente compensado por una mayor llegada de turistas desde otros países, gracias a las acciones de promoción y diversificación impulsadas por el Ministerio de Turismo y el Gobierno dominicano”, detalla el informe de marzo de este año.

De hecho, las estadísticas de las entidades estatales afirmaron que América del Sur se convirtió en el segundo emisor de turistas para el mercado dominicano en 2024, al contabilizar 1,119,627 sudamericanos, para el 13.1 % del total de pasajeros no residentes (8,535,701), por detrás de Norteamérica (4,619,980) y por encima de Europa (936,546).

En 2025, esta tendencia siguió igual, al registrar 1,390,076 turistas procedentes de América del Sur, una variación de 24.1 % comparado con el año anterior (1,119,627). En términos absolutos es de 270,449 pasajeros más.

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más