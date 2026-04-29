La empresa española de limpieza especializada Limpitapiz anunció su entrada al mercado dominicano con servicios orientados al mantenimiento profesional de tapicerías, alfombras y colchones para el sector hotelero, turístico y corporativo. La decisión llega en un momento en que República Dominicana registra cifras récord de visitantes y una creciente presión sobre los estándares operativos de sus establecimientos.

Una apuesta española en el corazón del Caribe turístico

La firma, que opera en Madrid y Barcelona, identificó en República Dominicana una oportunidad de negocio impulsada por el dinamismo del sector turístico nacional. Según su máximo ejecutivo, Fabio Bertona Castillo, la llegada responde a "la demanda de soluciones profesionales que permitan elevar estándares de limpieza, imagen y conservación del mobiliario textil".

El anuncio se produce en un contexto de expansión sin precedentes. Durante la Semana Santa de 2026, el país registró un alza de 14.8% en la llegada de turistas, con un pico de 18.7% en los últimos cuatro días del asueto, según informó el ministro de Turismo, David Collado. Ese volumen de tráfico presiona directamente sobre la vida útil del mobiliario y las superficies textiles de los establecimientos, un nicho que Limpitapiz busca cubrir con contratos de mantenimiento, atención de incidencias en 24 a 48 horas y protocolos de limpieza profunda.

Fabio Bertona Castillo, ejecutivo de Liampiataiz

¿Qué ofrece y a quién apunta?

La propuesta de Limpitapiz se estructura en torno a la limpieza profunda de activos textiles: tapicerías, alfombras y colchones en instalaciones de alto tráfico. Su modelo incluye diagnóstico técnico, extracción de suciedad, higienización, secado controlado y tratamientos de bajo residuo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entre sus argumentos comerciales, la firma destaca el uso de productos ecológicos no tóxicos y protocolos sostenibles, un elemento que cobra relevancia en un sector hotelero que enfrenta crecientes exigencias ambientales de las cadenas internacionales.

Sus clientes objetivo son cadenas hoteleras, villas, restaurantes, oficinas y propiedades de alto tráfico. La empresa no reveló cifras de inversión ni detalló la estructura operativa con la que iniciará en el país.

Un sector que no para de crecer ni de invertir

La llegada de Limpitapiz se enmarca en una tendencia de expansión acelerada del sector hotelero dominicano. Desde 2020 se desarrollan proyectos hoteleros por US$ 4,253.7 millones en 11 provincias, que contemplan la incorporación de 28,624 nuevas habitaciones, con finalización prevista para junio de 2026.

A esa expansión de infraestructura se suma la inversión en renovación. La Asociación de Hoteles de Santo Domingo reportó inversiones cercanas a US$ 100 millones en infraestructura y la incorporación de 400 nuevas habitaciones en la capital. En Santiago, el Hodelpa Gran Almirante destinó RD$ 44 millones a la renovación de su Centro de Convenciones para responder a las exigencias del turismo de reuniones.

En ese escenario de crecimiento sostenido, la demanda de servicios especializados de mantenimiento —que permitan reducir costos de reposición de mobiliario y sostener estándares de imagen— se convierte en una necesidad operativa concreta para los establecimientos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más