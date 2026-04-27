Aunque República Dominicana se mantiene como el principal receptor de turistas del Caribe, con 8,860,709 extranjeros no residentes en 2025 según el Banco Central (BCRD), el ritmo de crecimiento del país comienza a mostrar señales de desaceleración frente a otros destinos de la región, un contexto que Magaly Toribio comentó que se debe evitar la complacencia y no subestimar a competidores que están ganando terreno con mayor dinamismo.

Las estadísticas del Banco Central de República Dominicana (BCRD) y el Ministerio de Turismo (Mitur) reflejan que el país registró un crecimiento de 3.8 % en 2025, equivalente a 324,966 nuevos extranjeros no residentes. Sin embargo, este incremento lo coloca entre los de menor variación porcentual en los últimos dos años, solo por encima de Anguila (2.9 %) e Islas Caimán (2.8 %).

La experta subrayó que el liderazgo en el turismo caribeño no es permanente, sino que depende de decisiones acertadas, inversión sostenida en marketing, coherencia institucional y un monitoreo constante del entorno competitivo. “Ignorar o subestimar a la competencia puede convertirse en un lujo que no podemos permitirnos”, sostuvo.

ONU Turismo indicó que América recibió 218 millones de turistas con un crecimiento del 1 %, condicionado por los “malos” resultados de Estados Unidos durante el año pasado. América del Sur (7 %) y Centroamérica (5 %) lideraron, no obstante, el Caribe se vio afectado por el huracán Melissa y tuvo una variación de 0 %, de acuerdo con el organismo internacional.

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Las perspectivas de ONU Turismo para este año reflejan una normalización de las tasas de crecimiento tras un repunte de las llegadas internacionales en 2023 (34 %) y 2024 (11 %) y un aumento del 4 % en 2025.

De hecho, ya la industria turística dominicana muestra una normalización en el crecimiento en los últimos años. En 2022, el turismo ascendió a 7,163,414 extranjeros no residentes, con un crecimiento de 11.1 % respecto a 2019 (antes de la pandemia), lo que implica 717,378 extranjeros adicionales. Al comparar 2022 con 2021 (107 %) y 2020 (197.8 %), se observan crecimientos de tres dígitos, explicados por el rebote estadístico tras la reapertura global del sector.

En 2023, se registró un crecimiento de 12.4 %, al pasar de 7,163,414 a 8,058,671 extranjeros no residentes, equivalente a 895,257 visitantes más. Sin embargo, en 2024 el ritmo se moderó, cayendo 6.6 puntos porcentuales hasta 5.92 %, con un aumento de 477,030 personas. O sea, de 8,058,671 a 8,535,701 no residentes. En 2025, el crecimiento volvió a desacelerarse hasta 3.8 %, con 325,008 turistas adicionales, alcanzando los 8,860,709 extranjeros. ¿Situación actual del turismo en República Dominicana?

Otros destinos del Caribe experimentaron incrementos más altos. San Martín lideró el crecimiento con un 80.9 %, al pasar de 473,132 a 855,994 turistas, sumando 382,862 nuevos pasajeros vía aérea, cifra que supera el aumento absoluto registrado por República Dominicana.

Guyana también mostró un alza de 22.1 %, equivalente a 82,218 turistas adicionales, mientras que Dominica y San Vicente y las Granadinas registraron crecimientos de 17 %. Asimismo, Curazao creció 12.5 %, alcanzando los 788,560 visitantes, y Trinidad y Tobago aumentó un 10.9 %.

Aruba se posicionó como el segundo destino con mayor recepción de turistas en la región, con 1,515,094 extranjeros no residentes, y además casi duplicó el ritmo de crecimiento de República Dominicana al registrar un 6.7 %.

Ante este panorama, la experta en turismo Magaly Toribio advirtió sobre la confrontación pública entre destinos en escenarios internacionales, donde se destacan debilidades de la competencia. A su juicio, esta práctica resulta contraproducente, ya que subestima la capacidad de reacción de países que han demostrado resiliencia y competitividad cuando buscan recuperar terreno.

“Subestimar al competidor es un error estratégico”, afirmó, al tiempo que propuso mantener una relación más equilibrada entre destinos, basada en la observación constante y la preparación ante los movimientos del mercado.

¿Cómo está el turismo en República Dominicana?

Toribio también explicó que, aunque el mercado estadounidense continuó en expansión en el Caribe durante 2025, en República Dominicana el comportamiento fue más moderado.

Señaló que la desaceleración no fue mayor debido a un factor circunstancial. Citó la reubicación de turistas que tenían previsto viajar a Jamaica durante la temporada navideña, tras el paso del huracán Melissa, muchos de los cuales fueron redirigidos hacia Punta Cana.

Su pensamiento se sustenta en las estadísticas del Banco Central (BCRD) que registró la llegada de 3,265,255 residentes en Estados Unidos a República Dominicana por motivos turísticos durante 2025. Esta cifra representa una disminución de 1.5 % en comparación con los 3,316,237 residentes de 2024, aunque se mantiene 3.5 % por encima de los 3,153,336 contabilizados en 2023.

No obstante, advirtió que este tipo de situaciones no constituyen una estrategia sostenible para el crecimiento del sector.

Definir una hoja de ruta orientada a fortalecer y recuperar los principales mercados emisores, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia y España.

Replicar en estos destinos las estrategias que han mostrado resultados positivos en Suramérica.

Además, el BCRD y el Ministerio de Turismo (Mitur) destacaron que América del Sur se convirtió en el segundo emisor de turistas para el mercado dominicano durante el 2024, al contabilizar 1,119,627 sudamericanos, para el 13.1 % del total de pasajeros no residentes (8,535,701), por detrás de Norteamérica (4,619,980) y por encima de Europa (936,546).

En 2025, esta tendencia siguió igual, al registrar 1,390,076 turistas procedentes de América del Sur, una variación de 24.1 % comparado con el año anterior (1,119,627). En términos absolutos es de 270,449 pasajeros más.

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más