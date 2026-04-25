El turismo deportivo se posiciona como una de las nuevas apuestas de República Dominicana para fortalecer su industria y diversificar su oferta. Durante Fitur 2024, el país presentó una estrategia nacional acompañada de la creación de una comisión público-privada, avanzando hacia la estructuración de este segmento.

El ministro de Turismo, David Collado, subrayó que el turismo dominicano va más allá del tradicional sol y playa, destacando el turismo deportivo como un clave para aumentar la llegada de visitantes y elevar la visibilidad internacional del destino.

Desde el sector privado, el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), Juan Bancalari, reafirmó que la estrategia turística nacional apuesta por la diversificación, incorporando disciplinas como golf, tenis, equitación y náutica para captar viajeros con intereses más específicos.

Esta visión responde a un cambio en el comportamiento del turista, cada vez más enfocado en viajar con propósito y vivir experiencias vinculadas al deporte. De hecho, ONU Turismo señala que el turismo deportivo representa una de las motivaciones de viaje para el 10 % de los turistas a nivel global.

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El impacto económico de este segmento ya comienza a evidenciarse. Actividades como el golf aportan alrededor de US$ 400 millones al PIB cada año, mientras eventos como el Oceanman en Bayahíbe han demostrado su capacidad de atracción internacional, con más del 80 % de participantes extranjeros.

El experto en turismo, Juan Lladó, afirmó que las facilidades que se construyen con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe representarán un aporte importante para reducir las deficiencias en infraestructura deportiva del país.

No obstante, señaló que estas obras estarán concentradas en Santo Domingo, lo que limita su acceso para gran parte de la población.

En ese contexto, destacó que, debido al peso del béisbol en la cultura dominicana, la infraestructura deportiva más relevante sería la construcción de un estadio de clase mundial que permita albergar partidos de Major League Baseball en el país.

Lladó explicó que, aunque existen propuestas en esa dirección, las limitaciones fiscales impiden que el Estado asuma el liderazgo del proyecto.

¿Cuáles son los avances?

Como parte de esta consolidación, surgió la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd), con el objetivo de atraer eventos internacionales, elevar estándares y fortalecer la promoción del país bajo un marco de planificación sostenible.

Aguie Lendor destacó que el turismo deportivo es un eje clave para diversificar la oferta nacional, mientras que el Clúster Turístico La Romana-Bayahíbe insistió en que este segmento debe asumirse como una política estratégica de Estado para garantizar su desarrollo sostenido.

“El turismo deportivo funciona cuando complementa lo que somos como destino. Somos playa, pero el deporte nos ayuda a evitar la estacionalidad, diversificar el producto y elevar el estándar de la experiencia turística”, dijo la presidenta del Clúster, Ana García-Sotoca.

Para la ejecutiva, el principal desafío para consolidar este segmento en el país no radica en la falta de recursos, sino en la necesidad de fortalecer la articulación institucional entre los distintos actores del sector.

“Cuando un destino quiere crecer en turismo deportivo, lo público y lo privado deben estar alineados en inversión, reglas claras y promoción internacional con un mensaje único”, afirmó.

En mayo se celebrará en Samaná la Samaná Bay Spring Regatta.

En junio se celebrará el Bike Kite Fest en playa Buen Hombre.

En julio y agosto se celebrarán los XXV Juegos Centroamericano y del Caribe Santo Domingo.

Para Juan Lladó, experto en turismo, los requisitos actuales de infraestructura, servicios y promoción internacional pueden limitar los posibles logros en materia de captación del turismo deportivo.

“Habrá que esperar los detalles de una estrategia para poder inferir si, de implementarse parcial o totalmente, podremos contar con un flujo de extranjeros que valga la pena perseguir. De lo contrario, sería más realista perseguir otros segmentos complementarios”, explicó a ACENTO.

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más