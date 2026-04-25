Desde hace unos años, se resalta que el turismo dominicano está rompiendo récords y alcanzando cifras históricas en la llegada de visitantes. Estas estadísticas combinan tanto a los turistas que pernoctan varios días en el país como a los cruceristas que permanecen entre ocho y nueve horas en los puertos dominicanos.

Este discurso se sostiene en que, mes tras mes, las cifras reportadas son “históricas”, según las autoridades dominicanas. Sin embargo: ¿realmente estamos rompiendo récords o estamos experimentando un crecimiento sostenido?

Al analizar los datos del Banco Central dominicano (BCRD) y el Ministerio de Turismo (Mitur), el comportamiento es más consistente con un crecimiento sostenido que con un fenómeno extraordinario.

Si bien se habla de récords y de los “mejores años de la historia”, desde 2010 el turismo dominicano mostró una tendencia sostenida de superación de sus propias cifras, con excepciones puntuales en 2019 (-1.87 %) y 2020 (-62.6 %).

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Si se observa la evolución desde el 2010, el patrón se mantiene. En 2010 llegaron 4,124,543 extranjeros no residentes, y en 2011 la cifra subió a 4,306,431, para un crecimiento de 4.4 % y un aumento absoluto de 181,888 personas. En 2012, las llegadas alcanzaron 4,562,606, con una variación interanual de 5.9 % y 256,175 pasajeros adicionales vía aérea.

Período Llegada de turistas Variación en porcentaje 2010 4,124,543 – 2011 4,306,431 4.41 2012 4,562,606 5.95 2013 4,689,770 2.79 2014 5,141,377 9.63 2015 5,599,859 8.92 2016 5,959,347 6.42 2017 6,187,542 3.83 2018 6,568,888 6.16 2019 6,446,036 -1.87 2020 2,405,315 -62.69 2021 4,994,313 107.64 2022 7,163,414 43.43 2023 8,058,671 12.50 2024 8,535,701 5.92 2025 8,860,709 3.81

En 2013 se registraron 127,164 turistas más que el año anterior, para un incremento de 2.7 %. En 2014, el aumento fue de 451,607, equivalente a un crecimiento de 9.6 %, al pasar de 5,141,377 a 5,599,859.

Para 2015, la variación fue de 8.9 %, con 458,482 extranjeros adicionales, manteniéndose en torno a los 5,599,859. Ese mismo año, el entonces expresidente Danilo Medina proyectó que en un plazo de 10 años el país alcanzaría los 10 millones de turistas (vía aérea).

En 2016, la cifra aumentó 6.4 %, hasta 5,959,347 turistas, es decir, 359,488 pasajeros más. En 2017, el crecimiento fue de 3.83 %, tres puntos porcentuales menos que el año anterior, alcanzando 6,187,542 extranjeros, con 228,195 adicionales.

Para 2018, las llegadas totalizaron 6,568,888, con un crecimiento de 6.1 %, mientras que en 2019 se registró una caída de 1.87 %, hasta 6,446,036 extranjeros.

El impacto de la pandemia se reflejó en 2020, cuando las llegadas cayeron 62.6 %, hasta 2,405,315 extranjeros. En 2021, la cifra subió a 4,994,313, marcando el inicio de una recuperación paulatina.

En 2022, el turismo ascendió a 7,163,414 extranjeros no residentes, con un crecimiento de 11.1 % respecto a 2019 (antes de la pandemia), lo que implica 717,378 extranjeros adicionales. Al comparar 2022 con 2021 (107 %) y 2020 (197.8 %), se observan crecimientos de tres dígitos, explicados por el rebote estadístico tras la reapertura global del sector.

En 2023, se registró un crecimiento de 12.4 %, al pasar de 7,163,414 a 8,058,671 extranjeros no residentes, equivalente a 895,257 visitantes más.

Sin embargo, en 2024 el ritmo se moderó, cayendo 6.6 puntos porcentuales hasta 5.92 %, con un aumento absoluto de 477,030 personas. O sea, de 8,058,671 a 8,535,701 no residentes.

En 2025, el crecimiento volvió a desacelerarse hasta 3.8 %, con 325,008 turistas adicionales, alcanzando los 8,860,709 extranjeros.

¿Hay o no récord?

Este crecimiento interanual del 3.8 % entre 2024 y 2025 es el tercer crecimiento más bajo desde 2011, solo por encima del -1.87 % de 2019 y el 2.79 % de 2013.

En términos absolutos, el aumento de 325,008 turistas en 2025 se ubicó en el quinto lugar entre los incrementos más bajos, por debajo de 2011 (181,888), 2013 (127,164), 2017 (228,195) y 2012 (256,175).

Entre 2024 y 2025, por ejemplo, el crecimiento fue de 3.8 %, al pasar de 8,535,701 a 8,860,709 turistas no residentes (aquellos que llegan vía aérea), lo que representó un aumento absoluto de 325,008 viajeros.

De acuerdo con las autoridades, el aumento en las llegadas responde a varios factores:

Una mayor disposición de las personas a viajar.

Mejor conectividad entre destinos de corta distancia.

entre destinos de corta distancia. Una oferta turística más diversificada.

Pero, además, los datos muestran que más que una sucesión de “récords”, el turismo dominicano ha seguido una trayectoria de crecimiento sostenido durante más de una década, con variaciones por eventos como la pandemia.

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más