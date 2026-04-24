La vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Aguie Lendor, afirmó que el país cuenta en este momento con combustible suficiente para cubrir la demanda durante el resto del año, en un contexto internacional que el sector sigue “de cerca” por su potencial impacto en costos y tarifas.

“Por la forma en que se abastece República Dominicana, nosotros en este momento tenemos suficiente abastecimiento para lo que resta del año”, dijo Lendor, al referirse a la disponibilidad. Añadió que, según lo conversado, las reservas también se mantienen.

Precios, tarifas y competitividad: conversaciones con el Gobierno

En cuanto al comportamiento de los precios, la dirigente del gremio turístico explicó que el sector ya ha hablado con el Gobierno ante la posibilidad de que, si la coyuntura se complica, sea necesario evaluar medidas para que el aumento no se traduzca en un golpe directo a las tarifas.

Entre las alternativas mencionadas, Lendor planteó revisar impuestos o cobros aplicados “para no afectar el monto total del combustible” y “poder mantener la tarifa”, ante el riesgo de que un alza fuerte termine afectando la competitividad del destino. “Eso pudiera estar subiendo mucho y sacarnos también de competencia”, advirtió.

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Monitoreo permanente y evaluación “según las circunstancias”

Lendor sostuvo que el sector se mantendrá atento a la evolución del panorama y que las decisiones se tomarán en función de cómo cambien las condiciones. “Vamos a ir viendo el panorama y evaluando de acuerdo a las circunstancias”, señaló.

Por ahora, insistió, la industria se siente “muy segura” con el escenario actual: “Todos los precios se están manteniendo y las reservas también”, concluyó.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más