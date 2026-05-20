El presidente Joaquín Balaguer otorgaba hasta tres exoneraciones del pago de los impuestos a los funcionarios, amigos y militares para que importaran sus vehículos.

Durante su gestión gubernamental 1966-1979, los ministros, amigos y generales recibieron una, dos y hasta tres exoneraciones de los impuestos para importar vehículos, electrodomésticos y varias mercancías.

Los más favorecidos fueron los generales Neit Rafael Nivar Seijas, Santos Mélido Marte y Marcos Antonio Jorge Moreno y los civiles Luis Amiama Tió, Vincho Castillo, Víctor Gómez Bergés y Cristóbal Marte, quienes recibieron varias exoneraciones para importar sus carros libres del pago de los impuestos.

El coronel y/o general Neit Rafael Nivar Seijas recibió las exoneraciones el 30 de agosto de 1969, el 24 de febrero de 1970 y el 28 de noviembre de 1977.

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Oficio No. 44556

Año de La Educación

Santo Domingo, 30 de agosto de 1969

Al : Secretario de Estado de Finanzas

Asunto: Solicitud de exoneración

Anexo: Comunicación de fecha de 3 de agosto, con mi aprobación, a fin de que al coronel Neit Rafael Nivar Seijas, E.N.

1-REFERIDO, con mi aprobación, a fin de que al coronel Neit Rafael Nivar Seijas, E. N. le sea concedida la exoneración del pago de todos los derechos e impuestos de importación, sobre un automóvil marca Chevrolet Capri, modelo 1970, el cual utilizará en sus servicios oficiales.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

JOAQUÍN BALAGUER

Al coronel al coronel Neit Rafael Nivar Seijas, E. N. Balaguer le firmó para que le fuera "concedida la exoneración del pago de todos los derechos e impuestos de importación, sobre un automóvil marca Chevrolet Capri, modelo 1970, el cual utilizará en sus servicios oficiales".

El 24 de febrero de 1970, el presidente Balaguer entregó otra exoneración al entonces ya general Neit Rafael Nivar Seigas, para la importación de otro carro.

Oficio No. 7344

Al: Secretario de Finanzas.

Asunto: Solicitud de Exoneración

LE TRANSMITO mi autorización a fin de que el general de Brigada Neit Rafael Nivar Seijas E. N. se le conceda exoneración del pago de los derechos de impuestos de importación sobre un automóvil marca Chevrolet, modelo 1970.

DIOS, PARIA Y LIBERTAD

JOAQUÍN BALAGUER

El 28 de noviembre de 1977, el presidente Balaguer otorgó otra exoneración del pago de los impuestos de importación de otro carro.

Al: Secretario de Finanzas

Asunto : Exoneración de Vehículo

TRANSMÍSTOLE mi autorización, para que al Mayor General Neit Rafael Nivar Seijas, Jefe de la Policía Nacional, le sea concedida la exoneración del pago de los derechos e impuestos de importación sobre un carro marca Lincoln, modelo 1970 adquirido con divisas propias.

La presente autorización no libera, bajo ningún concepto, el impuesto a pagar, establecido por la ley Np. (no ve bien) el 29 de mayo de 1972.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

JOAQUÍN BALAGUER

Una de las exoneraciones señala: "El General Marcos Antonio Jorge Moreno, E. N., se le conceda la exoneración del pago de derechos e impuestos de importación sobre un jeep marca Willy, modelo 1970, para ser utilizado en sus actividades de la Primera Brigada".

El presidente Joaquín Balaguer favoreció al general Marcos Antonio Jorge Moreno, E. N, con tres exoneraciones para la importación de vehículos. Las exoneraciones fueron entregadas el 8 de abril de 1970, el 23 de abril de 1974 y el 10 de junio de 1976

Al: Secretario de Finanzas

Asunto: Solicitud de exoneración

ANEXO: Memorándum No.4446de fecha 4 de junio de1978, del General Marcos Antonio Jorge Moreno, Comandante de la Primera Brigada, E. N.

REFIERO, con mi aprobación, a fin de que el General Marcos Antonio Jorge Moreno, E. N., se le conceda la exoneración del pago de derechos e impuestos de importación sobre un jeep marca Willy, modelo 1970, para ser utilizado en sus actividades de la Primera Brigada.

DIOS PATRIA Y LIBERTAD

JOAQUÍN BALAGUER

Al hijo del general Santos Melido Marte se le exoneró un "Cepillo", consta en los documentos.

El presidente Joaquín Balaguer favoreció con tres exoneraciones del pago de los impuestos de las importaciones de vehículos al general Santos Mélido Marte, E.N. Pero el hijo de ese general, Cristóbal Marte Hoffis, también fue favorecido por Balaguer con dos exoneraciones del pago de los impuestos de importación. Las exoneraciones fueron autorizadas en las fechas 5 de marzo de 1970 y 4 de noviembre de 1976.

Santo Domingo, D.N., 5 de Marzo de 1970

Al: Secretario de Finanzas

Asunto: Comunicación de fecha 26 de febrero

De 1970, del Sr. Critóbal Marte Hoffis, ciudad.

1-REFERIDO, con mi aprobación, para al señor Cristóbal Marte Hoffis le sea concedida la exoneración del pago de todos los derechos e impuestos de importación, sobre un automóvil marca Volkswagen, modelo 1970, el cual será adquirido en esta plaza.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

JOAQUÍN BALAGUER

Una de las exoneraciones para Víctor Gómez Bergés fue para un vehículo marca Chevrolet Capri, modelo 1969.

El doctor Víctor Gómez Bergés, por ejemplo, fue favorecido con tres exoneraciones del pago de los impuestos para importar carros. Las exoneraciones fueron entregadas en febrero de 1969, 23 de junio de 1969, y el 31 de enero de 1970.

Santo Domingo, D.N, 23 de junio de 1969

Al: Secretario de Finanzas

Asunto: Solicitud de Exoneración

Asunto: Mi oficio No. 11375de fecha 13 de marzo, de 1969.

1.-LE TRANSMITO mi aprobación, a fin de que el Dr. Víctor Gómez Bergés, le sea concedida la exoneración total del pago de los derechos e impuestos de importación, sobre un vehículo marca Chevrolet Capri, modelo 1969, con la condición de que sea adquirido con divisas propias.

2.-En consecuencia queda sin efecto mi oficio de referencia.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

JOAQUÍN BALAGUER

"A fin de que el señor Luis Amiama Tió, le sea concedida la exoneración total del pago de los derechos e impuestos de importación sobre un automóvil marca Chevrolet, modelo 1969″.

El dirigente antitrujilista Luis Amiama Tió fue beneficiado por Balaguer con cuatro exoneraciones del pago de los impuestos de importación de vehículos. Amiama Tió era amigo de Balaguer y fue funcionario en varias ocasiones. Balaguer entregó las exoneraciones el16 de junio de 1969, el 23 de julio de 1969, el 27 de febrero de 1970 y el 23 de enero de 1978.

Oficio No. 30175

Santo Domingo, D. N., 16 de junio de 1969

Al: Secretario de Finanzas

Asunto: Solicitud de Exoneración

Anexo: Comunicación fechada el 11 de junio de 1969, del señor Luis Amiama Tió, y anexo.

1.-REFERIDO, con mi aprobación. A fin de que el señor Luis Amiama Tió, le sea concedida la exoneración total del pago de los derechos e impuestos de importación sobre un automóvil marca Chevrolet, modelo 1969. Conforme documentación anexa

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

JOAQUÍN BALAGUER

El 9 enero de 1970, el presidente Balaguer entregó una exoneración al ingeniero Mauricio Estrella, de Santiago, para la importación de un vehículo. Estrella era dirigente provincial del Partido Reformista en Santiago.

Oficio No. 514

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

8 de enero de 1970

Al: Secretario de Finanzas

Asunto: Autorización para conceder exoneración,

1.-TRANSMÍSTOLE mi autorización, a fin de que al ingeniero Mauricio Estrellla, le sea concedida la exoneración del pago de todos los derechos e impuestos de importación, sobre un automóvil marca “Volswagen”, modelo 1970, para servicio de la Presidencia de la República.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

JOAQUÍN BALAGUER

A Vincho, de acuerdo a los documentos, se le concedió "la exención del pago de los RD$700 estipulado en el Decreto 239, sobre un automóvil usado marca Playmouth, modelo 1969″.

El 19 de julio de 1969, Balaguer otorgó una exoneración del pago de los impuestos al doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho) para la importación de un vehículo.

Oficio Núm. 1123

Santo Domingo, D. N. 9 julio de 1969

AÑO DE LA EDUCACION

Al: Secretario de Finanzas

Asunto: Solicitud de exoneración

Anexo : Comunicación fechada el 9 de julio de 1969 del Dr. Marino Vinicio Castillo R.

1.-REFERIDO, con mi aprobación, a fin de que el Dr. Marino Vinicio Castillo R. le sea concedida la exoneración del pago de un 50% (CINCUENTA POR CIENTO) del valor que establezca la Aduana en el momento de la verificación, así como la liberación del depósito establecido en la ley 448 y la exención del pago de los RD$700 estipulado en el Decreto 239, sobre un automóvil usado marca Playmouth, modelo 1969, con la condición de que sea adquirido con divisas propias.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

JOAQUÍN BALAGUER

La doctora Carmen Mendoza Cornielle recibió una exoneración del presidente Balaguer para que importara un vehículo sin el pagar los impuestos. El 15 de marzo de 1970, la doctora Cornielle pudo importar su vehículo marca Chevrolet, sin pagar un centavo en la aduana de Santo Domingo.

Santo Domingo, D.N.18 de marzo de 1970, Núm 1157

Al : Secretario de Finanzas

Asunto: Solicitud de Exoneración

Anexo : Carta de fecha del 8 de marzo 1970, de la doctor Carmen Mendoza Cornielle, de esta Ciudad.

1.-LE TRANSMITO mi autorización, para que a la doctora Carmen Mendoza Cornielle, de esta ciudad, le sea concedida exoneración del pago de todos los derechos e impuestos de importación, sobre un automóvil marca “Chevrolet”, modelo mil novecientos sesenta y nueve (1969), el cual será adquirido con divisas propias.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

JOAQUÍN BALAGUER

El expresidente Joaquín Balaguer exoneraba a sus cercanos y ministros vehículos de la época, enviando de manera directa cartas al secretario de Finanzas, consta en las actas.

El 17 de febrero de 1969, Balaguer entregó una exoneración al periodista Mario Bobea Billini para la importación de un carro.

Oficio Núm. 7982

Santo Domingo, D.N.

17 de febrero de 1969

Al : Secretario de Finanzas

Asunto: Solicitud de exoneración

Anexo: Comunicación fechada el 4 de Febrero de 1969, del señor Mario Bobea Billini, y anexo.

1.-REFERIDO, con mi aprobación, a fin de que el señor Mario Bobea Billini le sea concedida la exoneración del pago de los derechos e impuestos de importación, sobre el equipo y material de imprenta descritos en la comunicación y la factura anexa, para ser utilizados en la imprenta de la revista Dominicana, de su propiedad.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

JOAQUÍN BALAGUER

El 6 de febrero de 1970, el doctor Marcos A. Cabral Bermúdez recibió una exoneración del 50 por ciento del pago del impuesto para importar un carro, siempre por orden del presidente Joaquín Balaguer.

Al: Secretario de Estado de Finanzas.

Asunto: Solicitud de exoneración.

Anexo: Carta de fecha 6 de febrero de 1970, suscrita por el señor Leonardo Matos Berrido, Presidente de la Avanzada Reformista de la Juventud, y anexo.

1.- REFERIDO. con mi aprobación, para que al señor Marcos A. Cabral, de esta ciudad, le sea concedida la exoneración del pago de los derechos e impuestos de importación, en la proporción de un 50% (CINCUENTA POR CIENTO) del valor que establezca la Aduana en el momento de la verificación, la liberación del depósito establecido por la Ley 448 y la exención del pago de los RD$700.00 estipulados en el Decreto 239, sobre un vehículo marca Chevrolet, modelo 1969, con la condición de que sea adquirido con divisas propias.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

JOAQUIN BALAGUER

El 8 d abril de 1970, el presidente Balaguer autorizó una exoneración del pago de los impuestos al dirigente reformista José Osvaldo Leger para importar un carro el 8 de abril de 1970, Santo Domingo de Guzmán, D.N.

Al: Secretario de Estado de Finanzas.

Asunto: Concesión de exoneración.

1.- TRANSMÍSTOLE mi autorización, a fin que al Ing. José Osvaldo Leger, le sea concedida la eхопeración total del pago de todos los derechos e impuestos de importación, sobre un automóvil marca "Chevrolet" modelo 1970, que se propone adquirir con divisas propias en el exterior.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

JOAQUIN BALAGUER

Ramón Font Bernard también favorecido con una exoneración.

El 14 de abril de 1970, Ramón Font Bernard fue favorecido con una exoneración del pago de los impuestos para importar un carro. La orden fue emitida por el presidente Joaquín Balaguer.



Oficio No. 104234



Santo Domingo, D. N. 14 Abril, 1970

Al: Secretario de Estado de Finanzas.

Asunto: Solicitud de exoneración.

LE TRANSMITO mi aprobación, para que al señor R. A. Font Bernard, le sea concedida la exoneración del pago de todos los derechos e impuestos de importación, sobre un automóvil Fiat 1969, Modelo 125.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

JOAQUÍN BALAGUER

Esteban Rosario Periodista Periodista, escritor. Autor de numerosos libros sobre corrupción. Productor de radio y televisión en Santiago. Ver más