El alcalde del municipio de Azua de Compostela, Rafael Hidalgo Fernández, expresó su preocupación ante los acontecimientos ocurridos recientemente en el Concejo Municipal de Las Charcas de Azua, al considerar que las actuaciones registradas durante una sesión del órgano municipal representan una amenaza para la institucionalidad democrática y el respeto a la voluntad popular.

A través de un comunicado público, Hidalgo señaló que el proceso estuvo marcado por presuntas irregularidades y vicios sustanciales que comprometen la legalidad del procedimiento realizado, entre ellos incumplimientos de plazos reglamentarios, ausencia del secretario titular del concejo, falta del quórum requerido y la designación irregular de un nuevo secretario sin acreditar los requisitos establecidos por la ley.

El alcalde sostuvo que “ningún acuerdo político, interés particular o pacto privado puede colocarse por encima de la Constitución de la República ni de las leyes que rigen el sistema democrático dominicano”.

Asimismo, afirmó que los cargos de elección popular constituyen mandatos otorgados directamente por el pueblo y que, conforme a la Constitución y las leyes municipales y electorales, no pueden ser objeto de acuerdos privados o mecanismos de alternabilidad ajenos al marco legal vigente.

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Llamado a instituciones municipales y electorales

En ese sentido, Rafael Hidalgo hizo un llamado a la Liga Municipal Dominicana, la Junta Central Electoral, la Federación Dominicana de Municipios, la Asociación Dominicana de Regidores y al Ministerio de Interior y Policía a actuar con responsabilidad institucional, garantizando el respeto al Estado de derecho, la estabilidad municipal y la defensa de la democracia local.

Finalmente, el alcalde reiteró que la municipalidad dominicana debe fortalecerse sobre la base del respeto a la Constitución, la legalidad y la voluntad popular, al considerar que la institucionalidad municipal constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo democrático de la nación.

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