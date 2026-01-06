Siempre he dicho que los periodistas damos la primera mano a la historia, toca a los historiadores volver sobre ella. En este caso al tiempo que los medios venezolanos continúan silenciados, la prensa norteamericana comienza a develar detalles de la operación militar que

Derrocó y arrestó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa.

De paso, los Maduros estaban por iniciar su comparecencia en una corte en Nueva York, ciudad donde fueron trasladados tras el arresto luego de una operación militar tal vez la más audaz en la historia reciente de América Latina. Los cargos son por narcotráfico.

Pero a medida que surge más información, podría ser posible que esto no fue simplemente una victoria militar. Más bien un fallo catastrófico de seguridad que comenzó con los más cercanos al líder venezolano, sus propios guardaespaldas. La emisora Prime News, fue la primera norteamericana que comenzó a revelar los detalles de la operación y tal vez futura inspiración hollywoodense.

La pregunta que los medios se hacen es simple. ¿Cómo lo hicieron los Estados Unidos? ¿Cómo penetraron las fuerzas especiales estadounidenses en uno de los aparatos de seguridad más paranoicos del hemisferio occidental?

La respuesta, según fuentes cercanas a la operación y que no identifican, es tan antigua como la propia guerra. Traición desde dentro.

Múltiples fuentes de inteligencia ahora confirman que los miembros del equipo de seguridad personal de Maduro, los hombres encargados de proteger su vida, fueron los que lo entregaron a las fuerzas estadounidenses. No eran guardias de bajo nivel o seguridad perimetral.

Por ahora, lo que sabemos es que Nicolás Maduro está bajo custodia estadounidense, su esposa a su lado, capturada no por conquista

militar, sino por la traición calculada de los mismos hombres que juraron protegerlo.

Estos eran guardaespaldas de élite, seleccionados por su lealtad, entrenados para recibir una bala por el presidente. Sin embargo, al final, tomaron dinero estadounidense en su lugar.

La noche del arresto Maduro estaba en un lugar seguro en la capital. En uno de los varios refugios utilizados por el Presidente para evitar intentos de asesinato.

Estos lugares cambian con frecuencia y sólo un puñado de personas conocen el paradero del Presidente en cualquier momento. A las 2 de la mañana se oyeron las primeras explosiones de distracción en Caracas.

Mientras las fuerzas militares venezolanas se movilizaban para responder a los ataques en el aeropuerto de Fort Tiuna y La Carlota, en otros lugares se desarrollaba una operación mucho más pequeña.

Un equipo de operadores de la Fuerza Delta transportado por helicópteros sigilosos aterrizó cerca de la ubicación de Maduro.

Aquí es donde la historia de la traición se desata. Sus hombres se rindieron inmediatamente sin disparar un solo tiro. La extracción completa duró menos de 12 minutos desde el aterrizaje hasta el despegue.

Maduro y su esposa estaban a bordo de un avión estadounidense antes de que el mando militar venezolano comprendiera lo que estaba sucediendo. Cuando llegó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se dio cuenta de que el presidente había desaparecido. Los helicópteros ya estaban cruzando el espacio aéreo internacional.

Entonces, ¿cómo hicieron los Estados Unidos para cambiar a los guardaespaldas de Maduro? La respuesta radica en una sofisticada operación de inteligencia que comenzó hace más de un año.

Operativos estadounidenses que trabajaban a través de la CIA y la Agencia de Inteligencia de Defensa habían estado estudiando sistemáticamente el aparato de seguridad de Maduro, buscando vulnerabilidades. Encontraron muchas.

Los guardaespaldas de Maduro, a pesar de su estatus de élite, estaban enfrentando las mismas dificultades económicas que los venezolanos comunes. Sus salarios pagados en bolivares sin valor no podían comprar necesidades básicas.

Mientras veían cómo Maduro y su círculo íntimo vivían en el lujo, volando a Cuba para atención médica mientras los hospitales

venezolanos carecían de suministros básicos. El resentimiento era profundo y creciente.

La inteligencia estadounidense identificó a tres guardaespaldas en particular que parecían susceptibles de ser reclutados.

El primero fue un alto miembro del equipo de seguridad presidencial, un hombre de 30 años que había estado con Maduro por más de seis años.

Tenía una hija enferma que necesitaba tratamiento médico no disponible en Venezuela. A pesar de su posición, no pudo darle la atención que necesitaba. El segundo era un guardia más joven, ambicioso y frustrado por la falta de oportunidades de ascenso en un sistema basado enteramente en la lealtad política en lugar del mérito.

Había visto a oficiales menos competentes ser ascendidos sobre él simplemente por sus conexiones familiares. El tercero fue un veterano oficial de seguridad que había servido bajo Hugo Chávez y se había desilusionado con lo que vio como la traición de Maduro a la visión de Chávez: “Yo creía que Maduro era un usurpador que había destruido a Venezuela por beneficio personal”.

Establecer contacto con estos hombres requería paciencia y un cuidado extraordinario. El enfoque se adoptó a través de intermediarios. En un caso, un antiguo colega que había desertado años antes. En otro, el contacto se hizo a través de un miembro de la familia que vivía en el extranjero.

La captura de Nicolás Maduro a través de la traición de sus propios guardaespaldas marca un nuevo capítulo en la larga y problemática relación entre Estados Unidos y Venezuela.

Las conversaciones iniciales fueron vagas. Pero se probaron las aguas. ¿Estaría la persona dispuesta a facilitar simplemente información?

¿Qué hay de sus preocupaciones por el futuro de Venezuela? Sólo poco a poco las conversaciones se convirtieron en propuestas más concretas.

Los americanos ofrecían sumas de dinero que cambiaban la vida. De paquetes que valen entre 10 y 20 millones de dólares por persona. Pero lo más importante, estaban ofreciendo algo que estos hombres no podían comprar a ningún precio. Escapar de Venezuela y un futuro para sus familias.

Al guardaespaldas con la hija enferma se le prometió evacuación médica inmediata para su hijo a un hospital en los Estados Unidos con todos los gastos cubiertos de por vida. Al ambicioso guardia se le ofreció la ciudadanía estadounidense, una nueva identidad y seguridad financiera.

Al desilusionado leal a Chávez se le dijo que podía vivir sus días en paz, sabiendo que había ayudado a liberar a Venezuela de la tiranía. Pero el dinero y las promesas no eran suficientes. Estos hombres necesitaban pruebas de que Estados Unidos era serio y capaz de protegerlos después de la operación. Así que los americanos hicieron algo extraordinario.

Primero extrajeron a las familias. Durante un período de varios meses, las esposas y los hijos de estos tres guardaespaldas fueron trasladados silenciosamente fuera de Venezuela. Algunos partieron en vuelos comerciales bajo falsos pretextos.

Otros fueron introducidos de contrabando a través de la frontera hacia Colombia. En el momento en que comenzó la operación, estas familias ya estaban a salvo en lugares no revelados.

Con sus familias seguras y millones de dólares en cuentas fiduciarias esperándolos, los guardaespaldas acordaron cooperar. Pero el plan requería más que solo tres hombres. Una extracción exitosa requeriría coordinación entre múltiples capas de seguridad.

Así que a los tres reclutas se les pidió que identificaran otros guardias que pudieran ser comprensivos. La red creció cuidadosa y lentamente. Para cuando la operación estaba lista para ejecutarse, al menos ocho miembros del equipo de seguridad de Maduro habían sido comprometidos.

Algunos eran participantes activos que facilitarían la inserción americana. Otros simplemente aceptaron mirar hacia otro lado en momentos críticos. A algunos no se les dijo nada más que instrucciones que los mantendrían alejados de sus puestos en el momento crucial.

La operación casi no ocurrió.

Hubo varios falsos arranques cuando Maduro cambió su horario o ubicación. Inesperadamente, las fuerzas estadounidenses fueron puestas en espera varias veces, solo para retirarse cuando las condiciones no eran adecuadas.

El avance llegó cuando uno de los guardaespaldas del compromiso fue asignado a un turno nocturno en la casa segura donde dormiría Maduro. Este guardia fue capaz de proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre la ubicación del presidente y la disposición de las fuerzas de seguridad. Confirmó cuántos guardias estaban presentes, dónde estaban posicionados, y lo más importante, cuáles eran parte del plan.

Cuando el equipo de la Fuerza Delta recibió la luz verde final, sabían exactamente en qué se estaban metiendo. La operación real fue clínica en su ejecución. El perímetro de seguridad exterior simplemente se desvaneció cuando los guardias que habían sido pagados abandonaron sus puestos o afirmaron no haber visto nada.

Los estadounidenses atravesaron el edificio sin encontrar resistencia. Cuando llegaron a los aposentos de Maduro, el presidente aparentemente estaba dormido. Despertó para encontrar fuerzas especiales estadounidenses en su dormitorio y sus propios guardaespaldas de pie.

Hay informes contradictorios sobre la reacción de Maduro. Algunas fuentes dicen que inmediatamente comprendió que había sido

traicionado y se fue en silencio. Otros afirman que inicialmente pensó que era un ejercicio de entrenamiento o una prueba de su equipo de seguridad.

Un relato particularmente dramático sugiere que trató de apelar a la lealtad de sus guardaespaldas, recordándoles sus juramentos y la confianza que había depositado en ellos. Si es verdad, sus palabras cayeron en oídos sordos. Estos hombres ya habían hecho su elección.

La extracción en sí era un trabajo de operaciones especiales. Maduro y su esposa fueron esposados, encapuchados y llevados a los helicópteros de espera.

Todo el equipo estaba en el aire en cuestión de minutos. Cuando el resto del aparato de seguridad de Maduro se dio cuenta de que algo estaba mal, era demasiado tarde para responder.

Lo que llama especialmente la atención de esta operación es la profundidad con la que los estadounidenses penetraron en el círculo íntimo de Maduro. No eran figuras periféricas o asociados distantes. Eran hombres que estaban al lado del presidente todos los días, ¿que conocían sus rutinas, sus miedos, sus secretos?

El hecho de que pudieran ser convertidos habla de la completa erosión de la lealtad dentro del régimen. También revela algo importante sobre la naturaleza del gobierno autoritario. La seguridad de Maduro no falló por superioridad tecnológica o fuerza militar abrumadora. Fracasó porque el sistema que construyó era fundamentalmente hueco.

La lealtad comprada a través del miedo y el patrocinio no es lealtad en absoluto. Cuando llega una oferta mejor, se evapora. Los guardaespaldas que traicionaron a Maduro hicieron un cálculo racional.

Examinaron sus opciones y eligieron la supervivencia y la prosperidad en lugar de continuar sirviendo a un régimen que fallaba. Sabían que Venezuela estaba colapsando. Sabían que el poder de Maduro se estaba debilitando. sabían que eventualmente habría un ajuste de cuentas.

Los americanos simplemente les ofrecieron una salida antes de que llegara el juicio. Ahora la pregunta es, ¿dónde están estos guardaespaldas ahora? Según las fuentes, fueron extraídos junto con el equipo estadounidense. Ahora están en custodia protectora, probablemente siendo interrogados por funcionarios de inteligencia. Eventualmente serán reubicados bajo nuevas identidades.

Sus pagos prometidos entregados y sus familias se mantienen a salvo. Para ellos, traicionar a Maduro fue el comienzo de una nueva vida. Para Maduro, fue el final. El hombre que sobrevivió a los intentos de golpe, a las conspiraciones de asesinato y a años de presión

internacional no fue deshecho por sus enemigos, sino por sus propios guardias.

La ironía es casi de Shakespeare. Confió su vida a estos hombres y ellos la vendieron. Por el precio que los americanos estaban

dispuestos a pagar. Esta operación será estudiada durante años como una clase magistral en trabajo de inteligencia y operaciones psicológicas, de traiciones abundan en la historia.

Estados Unidos no necesitó invadir Venezuela con tanques y tropas. No era necesario bombardear Caracas para someterla. Simplemente necesitaban identificar a las personas adecuadas, hacer las ofertas adecuadas y esperar el momento adecuado.

Los guardaespaldas hicieron el resto. A medida que surjan más detalles, es probable que aprendamos aún más sobre cómo se planeó y ejecutó esta operación.

Habrá audiencias en el Congreso después de los informes de acción y eventualmente, tal vez libros escritos por los participantes.

Pero el esquema básico ya está claro.

Esta fue una traición comprada con dólares estadounidenses y ejecutada por hombres que decidieron que su lealtad tenía un precio.

Las consecuencias más amplias de esta operación aún no se han concretado.

¿Qué pasa con Venezuela ahora? ¿Habrá caos o una transición? ¿Qué pasa con los guardaespaldas que todavía están en Venezuela y no formaban parte de la operación? ¿Están ahora los sospechosos enfrentando una posible ejecución?

¿Y qué mensaje envía esto a otros líderes autoritarios sobre la fiabilidad de sus propias fuerzas de seguridad? Estas preguntas serán respondidas en los próximos días y semanas.

Al final, su mayor vulnerabilidad no eran los enemigos externos, sino la debilidad del sistema que construyó a su alrededor.

Luis Rubén Sanchez Periodista Luis Rubén Sánchez es un veterano periodista puertorriqueño ex editor de la mesa latinoamericana de The Associated Press en N.Y. Actualmente preside las emisoras de radio y televisión digital Boricuatv y Boricuaradio.digital. Ver más