Primero fue la narrativa, luego llegaron las medidas, ahora parece consolidarse la transformación de la estructura. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decidió remover a personas muy cercanas a Nicolás Maduro de puestos clave en el esquema de gobierno. Unas medidas que, según los analistas, cuentan con el visto bueno de la Casa Blanca.

Las figuras removidas resuenan en la prensa internacional y las funciones que ocupaban cuentan con una sensibilidad específica que implicó momentos puntuales para cada caso.

Más allá de las razones, analistas consultados por France 24 en Español coinciden en que la nueva líder venezolana busca crear su propio círculo de confianza, acorde con las políticas implementadas desde el 3 de enero.

"Ha designado gente de su confianza con un perfil un poco más técnico de lo que había antes”, asegura Txomin Las Heras Leizaola, presidente de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano, una organización con sede en Colombia.

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Al mismo tiempo, el analista considera que hay una negociación entre diferentes facciones dentro del chavismo: “Hemos visto enroques. Pasar a una persona de un sitio al otro, de un ministerio al otro, de un cargo al otro. Yo creo que con la intención de mantener contenta a las diferentes facciones, de darles, de alguna manera, alguna cuota de poder”.

Por su parte, José Mendoza, politólogo y profesor universitario, califica como “estratégicas” las sustituciones de “figuras y personal clave más cercano a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores”.

“Entendiendo que Delcy Rodríguez asume el control político del Gobierno, requiere indudablemente tener control de ministerios y organismos que son clave y que deben seguir una línea de acuerdo con el nuevo panorama político. Necesariamente tiene que tener figuras clave alineadas bajo su control”, reflexiona.

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Vladimir Padrino: el ministro por el que EE. UU. ofrece 15 millones de dólares

El 18 de marzo, la presidenta encargada de Venezuela sorprende al mundo con la destitución de Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa. Fue, además, uno de los militares más influyentes en los Gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

Sobre él pesa, no obstante, un pedido de arresto de la Justicia de Estados Unidos en el marco de una causa con cargos por narcotráfico. En ese contexto, el 10 de enero de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su detención.

Los entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en un acto en Caracas el 28 de agosto de 2024.

En su lugar, Rodríguez designó a Gustavo González López, exdirector de contrainteligencia militar y un hombre conocido por consolidar su poder a través de la contención de las protestas y de la disidencia.

“Vladimir Padrino indudablemente representa un sector muy importante dentro de las Fuerzas Armadas que tiene un peso dentro de esa estructura de poder. Funcionó muy bien con el presidente (Hugo) Chávez y luego con el presidente Nicolás Maduro. De allí que se entiende su continuidad en ambos gobiernos”, considera Mendoza.

“Sin embargo, ya con la entrada de Delcy Rodríguez y el secuestro del presidente (Nicolás) Maduro y Cilia (Flores) por parte de los Estados Unidos, es fundamental sacarlo del liderazgo de las Fuerzas Armadas para la recomposición que tiene que hacer”, agrega.

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Para Las Heras Leizaola las razones de su salida se pueden buscar en la respuesta militar de Venezuela ante el bombardeo de Caracas por parte de Estados Unidos el 3 de enero. “Las Fuerzas Armadas Venezolanas fueron, de alguna manera, neutralizadas rápidamente por Estados Unidos y no hubo ninguna capacidad de reacción, cuando el objetivo de cualquier persona que fue formada en las Fuerzas Armadas es, justamente, poder reaccionar adecuadamente ante cualquier agresión externa”, destaca.

Menos de un mes después de su salida de Defensa, Padrino López es designado como ministro de Agricultura. Una decisión que los expertos comprenden como una búsqueda de equilibrio entre los sectores de poder en el país caribeño.

“No es una figura que pueda ser desechada inmediatamente. Entonces, se entiende que debe jugar un papel, un rol cercano dentro de la estructura gubernamental, pero ya no con el mismo peso que tenía antes”, enfatiza el politólogo, quien sostiene que “por eso pasa a comandar o a liderar un ministerio que no es tan importante desde el punto de vista estratégico. No puede ser desechado de manera inmediata, no puede ser entregado tampoco a los Estados Unidos porque juega un papel clave dentro de las Fuerzas Armadas”.

Tarek William Saab y una renuncia en medio de la Ley de Amnistía

Otro de los desplazamientos que resonó con fuerza en la Venezuela de Delcy Rodríguez fue el del fiscal general Tarek William Saab. El dirigente acusado, por parte de activistas y opositores, de cometer violaciones a los Derechos Humanos remitió su renuncia a la Asamblea Nacional y fue reemplazado por el abogado especialista Larry Daniel Devoe el 25 de febrero de 2026.

Saab, quien ejerció su cargo durante casi nueve años, fue designado inmediatamente como defensor del pueblo interino en lugar de Alfredo Ruiz.

Familiares de detenidos y activistas hablan con los medios, exigiendo la liberación inmediata de sus seres queridos, luego de que los legisladores venezolanos aprobaran un proyecto de ley de amnistía limitada para ciertos presos, en Caracas, Venezuela, el 23 de febrero de 2026.

Saab, de 63 años, ejerció su cargo durante casi nueve años después de ser nombrado en 2017, presidiendo la respuesta del Gobierno a varios escándalos importantes de corrupción, y ejecutando arrestos de algunas conocidas figuras de la oposición y manifestantes que, según grupos de Derechos Humanos, fueron detenidos injustamente.

Justamente su renuncia se dio en medio del avance de una Ley de Amnistía, ya aprobada. Al respecto, Saab siempre ha negado que el Gobierno tenga "presos políticos", pero aseguró, antes de su salida de la Fiscalía, que esperaba que esa ley de amnistía garantizara un país "100% pacificado"

“Ha sido una pieza fundamental dentro del sistema de justicia del régimen chavista. Ha sido una persona que ha tenido un rol importante en la política represiva del régimen”, subraya el presidente de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. En su opinión, la presidenta encargada busca desligarse de los aspectos controversiales de esta figura, sin dejar de tener control sobre el sistema judicial.

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Ha sido una persona que ha tenido un rol importante en la política represiva del régimen”

Además, señala posibles presiones por parte de Estados Unidos, quien “está ejerciendo hoy en día un tutelaje importante sobre las decisiones que se toman en Venezuela”.

Sobre el nuevo fiscal general, advierte que, aunque no tenía visibilidad, “es una persona totalmente del régimen” que jugó un papel “muy importante” ante instancias internacionales.

Mendoza enmarca esta decisión en una nueva visión del Gobierno de Delcy Rodríguez: “Ella busca una especie de amplitud, de acercamiento a otros sectores para lograr estabilidad y gobernabilidad. Esto requiere, necesariamente, ir depurando el viejo modelo. Por lo tanto, era necesaria la remoción de Tarek William Saab y elegir, como efectivamente se hizo, una nueva fiscalía y una nueva defensoría del Pueblo, es decir, unos nuevos órganos del Poder Ciudadano”.

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Alex Saab y el desmonte del modelo financiero de Nicolás Maduro

Cuando aún no habían transcurrido los primeros quince días de aquella madrugada en la que las bombas estadounidenses impactaron en la capital venezolana, la flamante presidenta encargada ejecuta uno de sus primeros cambios sobre el organigrama heredado de Nicolás Maduro. El viernes 16 de enero se anuncia la destitución del entonces ministro de Industria, Alex Saab, un empresario acusado de ser el testaferro del mandatario capturado por EE. UU. bajo cargos de narcotráfico.

Originario de Colombia, Saab había abandonado una prisión de Estados Unidos en 2023 a partir de un acuerdo que también incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela.

Fotografía de archivo 20 de diciembre de 2023 del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), abrazando al empresario colombiano Alex Saab, en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). Varios medios colombianos reportaron este miércoles la detención en Caracas de Saab, colaborador cercano del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación con fuerzas de Estados Unidos, algo que el círculo cercano de Saab niega.

“Como operador financiero y económico, representaba un papel clave porque era un empresario que tenía conexiones internacionales, negociaciones con empresas, con países para la exportación e importación fundamentalmente de alimentos”, enfatiza Mendoza. Al mismo tiempo, da cuenta de un choque con la estructura más cercana a Delcy Rodríguez, que también puede ocupar un rol en la búsqueda de mecanismos para levantar el bloqueo y las sanciones.

“Había que ir progresivamente sacando a estos operadores de Nicolás Maduro y Alex Saab jugaba ese papel”, manifiesta.

Las Heras Leizaola apunta a las presiones de Estados Unidos para que Rodríguez “prescinda de él por el papel que ha estado jugando en tratar de evadir las sanciones norteamericanas”.

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Excuñada de Maduro ya no lidera las finanzas

"He recibido una comunicación de la licenciada, la doctora Laura Guerra, y ha presentado su renuncia al Banco Central de Venezuela (BCV); seguirá con otras actividades en el ámbito de gobierno", dijo la presidenta interina en la televisora estatal.

El hecho ocurrió el 17 de abril, momento en el que también se anuncia que Luis Pérez, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente de la entidad, quedará al frente del BCV.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, durante una reunión con una delegación del gobierno colombiano, el 13 de marzo de 2026 en Caracas

Desde la perspectiva de Las Heras Leizaola este movimiento se inscribe en la búsqueda, antes señalada, de contar con perfiles más técnicos en algunas carteras vinculadas con la economía.

Según Mendoza, hay que tomar en cuenta el nexo familiar de Guerra porque “es la tía del hijo de Maduro”. Al mismo tiempo, considera que esta decisión se enmarca en la reciente eliminación de sanciones contra el Banco Central de Venezuela, algo que “requiere de un cambio estratégico en la dirección de esta institución y Laura Guerra, al representar los intereses del viejo gobierno, ya no era funcional.

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Una nueva visión de comunicación

El 19 de enero, Delcy Rodríguez anunció cambios en tres áreas de gobierno. Bajo el argumento de fortalecer las políticas ambientales, quien hasta entonces ocupaba el cargo de ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, fue desplazado a la cartera de Ecosocialismo. Una decisión que, en la mirada de Mendoza, obedece a la necesidad de implementar un cambio en la política comunicacional.

Para ilustrar la importancia del desplazamiento, el politólogo y profesor universitario destaca el perfil del reemplazante de Ñáñez. Se trata del filósofo, escritor y comunicador Miguel Pérez Pirela.

“Además, es un especialista en materia de comunicación y marketing mucho más cercano a Delcy Rodríguez”, señala, y alude a su formación: “En los tiempos de Hugo Chávez unas cuantas figuras académicas estudiaron en Francia, entre ellos, Pérez Pirela y la misma Delcy Rodríguez. Hay varios funcionarios de primera y segunda línea que vienen de ese grupo”.

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