Seixas, de 19 años, llevó el mando en la subida final y atacó a 500 metros de la cima para levantar los brazos con un tiempo de 4h.35.28, a una media de 43,6 km/hora.

Seixas sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, ganador en 2025.

"Esto es realmente increíble. El año pasado todavía veía la transmisión televisiva de esta carrera. Ahora estoy aquí y gano", dijo Seixas al concluir la carrera.

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El triunfo confirma una realidad entre la elite mundial. El ganador de la Vuelta al País Vasco 2026, con 3 etapas incluidas, firmó la séptima victoria de la temporada y de su incipiente palmarés. Los resultados obtenidos en lo que va de temporada, le permiten soñar muy alto al talento francés y también a todos sus fanáticos.

Tras su participacón en la clásica belga, se alista para intervenir en la Lieja Bastoña el próximo domingo. Con lo demostrado, Seixas enciende la expectación del ciclismo mundial y en la "Decana" se va a medir a Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Wout Van Aert y Tom Pidcock.

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