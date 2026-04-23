Dos trenes chocaron de frente en Dinamarca dejando 17 personas heridas, cuatro en estado crítico, informa la agencia de noticias Ritzau, citando al servicio de salud.

Un comunicado de la policía calificó el suceso como "un accidente grave", aunque un portavoz policial afirmó que todos los pasajeros ya habían sido evacuados de los trenes.

La alcaldesa del municipio de Gribskov, Trine Egetved, indicó que el choque se produjo en una línea de ferrocarril local utilizada por muchos residentes, empleados y escolares de Gribskov.

Se cree que un total de 38 personas se encontraban a bordo, alrededor de las 6.30 a.m. (hora local), en el momento del choque que ocurrió al norte de Copenhague, en una línea ferroviaria que une las localidades de Hillerod y Kagerup, en un paso a nivel.

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Dos trenes han colisionado entre Hilleroed y Kagerup en Isteroedvejen este jueves, 23 de abril de 2026. Kagerup se encuentra en la línea de Gribskov, entre Hilleroed y Helsinge.

"Los dos trenes chocaron de frente, lo que causó grandes daños en ellos y provocó que cristales rotos salieran volando por todas partes", dijo a los periodistas el jefe del servicio de bomberos y rescate, Christoffer Buhl Martekilde.

Para atender la emergencia se movilizaron 18 vehículos y 47 rescatistas al lugar del siniestro.

El servicio de emergencias de la Región Capital, que describe escenas "caóticas" en el interior de los vagones, ha informado que, aunque las labores de rescate en el lugar del accidente continúan, la situación está bajo control y todos los heridos ya han sido trasladados a centros hospitalarios mediante ambulancias y helicópteros.

Por su parte, los pasajeros que resultaron ilesos han sido evacuados de la zona y se encuentran reunidos en un punto de concentración establecido por las autoridades.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, declaró que se había puesto en contacto con la primera ministra interina de Dinamarca, Mette Frederiksen, para ofrecer asistencia.

Este tipo de accidentes en Dinamarca son poco usuales. El más grave de este siglo ocurrió en 2019 cuando un tren de alta velocidad chocó contra un obstáculo en un puente durante una tormenta, lo que dejó ocho muertos y 16 heridos.

También, en agosto de 2025, un tren exprés chocó contra un camión agrícola en un cruce, lo que provocó la muerte de una persona y heridas a otras 27.

El portavoz de la policía señaló que era demasiado pronto para determinar las causas del accidente y añadió que se llevará a cabo una investigación exhaustiva.

Noticia en desarrollo…

Con Reuters y medios locales

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