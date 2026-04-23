Los líderes de la UE darán la bienvenida al presidente ucraniano Volodímir Zelenski el jueves en Chipre para celebrar la liberación de un préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev tras un prolongado bloqueo.

La aprobación preliminar del dinero se produjo el miércoles, pero se espera la firma definitiva para el jueves, antes de que los líderes de la Unión Europea mantengan conversaciones con Zelenski en el puerto deportivo de Ayia Napa, en Chipre.

Los fondos fueron bloqueados tras una amarga disputa entre el primer ministro nacionalista de Hungría, Viktor Orbán, y Zelenski.

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Orbán afirmó que solo levantaría su veto después de que Ucrania reparara un oleoducto dañado por un ataque ruso. Tras 16 años en el poder, Orbán sufrió una aplastante derrota electoral frente a la figura de la oposición pro-UE, Péter Magyar, en los comicios de este mes.

El estancamiento se resolvió cuando Zelenski declaró el martes que las reparaciones habían concluido y los funcionarios confirmaron al día siguiente que Ucrania había reiniciado el bombeo de petróleo hacia Hungría y Eslovaquia.

Orbán, aliado de Moscú, ha sido frecuentemente un obstáculo para la UE en relación con Ucrania, y los funcionarios de la UE esperan que, en los asuntos relacionados con Kiev, las decisiones se tomen más rápido sin su oposición.

Más allá de Ucrania

Ucrania no será el único conflicto en la agenda durante las conversaciones en Chipre, país que ostenta la presidencia rotatoria de la UE. También se debatirá la guerra en Medio Oriente y sus repercusiones, incluido el aumento vertiginoso de los precios de la energía.

Chipre se vio arrastrado a la guerra en marzo tras un ataque con drones contra una base británica en la isla mediterránea.

Los líderes europeos se unirán el viernes a sus homólogos regionales para lo que un alto funcionario de la UE describió como un "diálogo intensivo". Se espera que se unan el presidente libanés, Joseph Aoun; el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi; el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa; y el príncipe heredero jordano, Hussein bin Abdullah.

Durante un almuerzo de trabajo, analizarán la situación en el Líbano, donde rige actualmente un alto el fuego. Más de 2.400 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas en los ataques israelíes en el país desde que Hezbolá, respaldado por Irán, arrastró a la nación a la guerra el 2 de marzo.

Un tema clave para Europa es el estrecho de Ormuz, cuyo cierre efectivo ha hecho que los precios del petróleo se disparen y ha afectado al suministro de combustible para aviones en Europa. El funcionario afirmó que el bloque está "dispuesto a contribuir" para mantener el estrecho abierto "cuando se cumplan las condiciones", señalando que cualquier ayuda dependería de los "acontecimientos".

Presupuesto

También se debatirá por primera vez el presupuesto de la Unión Europea para 2028-2034, con la esperanza de asegurar un acuerdo final para finales de 2026. El ejecutivo de la UE quiere un presupuesto mayor, de unos dos billones de euros, aunque los gobiernos se muestran reacios a pagar más.

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Por ello, a pesar de las crisis energéticas, la UE tiene poco margen de maniobra para gastar más, ya que debe encontrar dinero para pagar los préstamos de la era Covid.

Pero, como ocurre con todo lo relacionado con el dinero en la UE, Francia y Alemania están diametralmente opuestas: París pide más inversión europea y Berlín aboga por la restricción fiscal.

Sin embargo, el tiempo apremia. Los funcionarios europeos temen que, si no hay un acuerdo antes de las elecciones presidenciales de Francia el año que viene, exista el riesgo de que un líder de extrema derecha pueda recortar las contribuciones a la UE por parte de Francia, la segunda economía del bloque.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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