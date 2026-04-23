El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se enfrentará a un juicio en la Corte Penal Internacional (CPI) después de que los jueces confirmaran este jueves los cargos de crímenes de lesa humanidad por su denominada "guerra contra las drogas".

Los jueces de la sala de instrucción de la fase preliminar "confirmaron por unanimidad todos los cargos… contra Rodrigo Roa Duterte y lo remitieron a juicio", señaló la CPI en un comunicado.

Los fiscales de la CPI han imputado al expresidente de Manila tres cargos de crímenes de lesa humanidad, acusándolo de estar implicado en al menos 76 asesinatos vinculados a su campaña antidrogas, la cual habría dejado miles de víctimas desde su elección en 2016.

Duterte será el primer exjefe de Estado asiático en ser juzgado en la CPI, organismo que procesa a individuos por los peores crímenes del mundo, tales como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

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El tribunal atraviesa el momento más difícil en sus 24 años de historia, con Estados Unidos sancionando a jueces y funcionarios clave después de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el líder de Israel por la guerra en Gaza.

No está claro si Duterte, de 81 años, asistirá a su juicio. Su equipo de defensa sostiene que está demasiado débil mentalmente para seguir los procedimientos. De hecho, no compareció en una semana de audiencias destinadas a evaluar la validez de los cargos.

La única vez que se le ha visto a Rodrigo Duterte desde su arresto fue en una comparecencia inicial por vídeo, donde se le veía confundido y cansado, con un habla apenas audible.

Los jueces de instrucción concluyeron que existen "motivos sustanciales para creer que Duterte es responsable de los crímenes de lesa humanidad de asesinato y tentativa de asesinato", según concluye el comunicado de la CPI.

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