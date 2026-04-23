El secretario de la Armada de EE. UU., John Phelan, dejará su cargo de forma "inmediata", anunció el Pentágono el miércoles, sin proporcionar una explicación para esta salida repentina.

La partida de Phelan se suma a la destitución del oficial de mayor rango del Ejército de EE. UU., el general Randy George, y de otros dos oficiales superiores a principios de este mes, en un momento en que Estados Unidos se encuentra librando una guerra con Irán que aún sigue sin resolverse.

Phelan "deja la administración, con efecto inmediato", afirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado en X, añadiendo que será sustituido de forma interina por el subsecretario Hung Cao.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Desde que regresó al cargo a principios del año pasado, el presidente estadounidense Donald Trump ha supervisado una purga de altos mandos militares, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Charles "CQ" Brown, a quien despidió sin explicaciones en febrero de 2025.

Otros oficiales de alto rango destituidos incluyen a los jefes de la Armada y de la Guardia Costera de EE. UU., el general que dirigía la Agencia de Seguridad Nacional, el subjefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, un almirante de la Armada destinado en la OTAN y tres altos abogados militares.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, ha insistido en que el presidente simplemente está eligiendo a los líderes que desea, pero los legisladores demócratas han expresado su preocupación por la posible politización de las fuerzas militares estadounidenses, tradicionalmente neutrales.

En 2025, el jefe del Pentágono ordenó además un recorte de al menos el 20 % en el número de generales y almirantes de cuatro estrellas en activo en las fuerzas armadas de EE. UU., así como una reducción del 10 % en el número total de generales y oficiales de bandera.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más