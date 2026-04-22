Lo esencial:
- Donald Trump aseguró al diario 'New York Post' que las conversaciones con Irán podrían reanudarse el próximo viernes 24 de abril.
- Horas antes, la Guardia Revolucionaria iraní atacó e incautó tres barcos en el estrecho de Ormuz, según reportaron las agencias de noticias semioficiales y la televisión estatal del país.
- Teherán reconoce la extensión del alto el fuego, indefinido, anunciado por el líder de la Casa Blanca, pero participará en una nueva ronda de conversaciones con EE. UU. cuando haya “las condiciones necesarias”, aseguró el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei.
- Muere un segundo soldado francés de la misión de paz de la ONU en Líbano.
- Nuevos ataques en el sur del Líbano ponen a prueba la tregua, en vísperas de conversaciones entre Beirut e Israel en EE. UU.
A continuación, las principales noticias de este miércoles 22 de febrero sobre las tensiones en Medio Oriente, mientras Irán y EE. UU. atraviesan por una frágil tregua:
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