Excluir a la selección de Irán, que fue la tercera en clasificar al Mundial de fútbol, para incluir en su lugar a Italia, que perdió el repechaje europeo frente a Bosnia y Herzegovina, y presentar esta sustitución como una especie de ofrenda para lograr un acercamiento entre Donald Trump y Giorgia Meloni. ¿Qué podría salir mal?

Ese es el plan de un exagente de modelos sin experiencia en la política, Paolo Zampolli, que se jacta de haber presentado a Trump y a la ahora primera dama, Melania Trump, y que ahora actúa como un alto enviado del presidente republicano.

Se lo declaró el propio Zampolli al ‘Financial Times’, presentando la trama como una movida que ya ha comenzado a promover ante la FIFA.

"Confirmo que he sugerido a Trump y a (el presidente de la FIFA Gianni) Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano y sería un sueño ver a los ‘azzurri’ en un torneo organizado en Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el pedigrí para justificar su inclusión", explicó Zampolli. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Italia es la selección mejor clasificada en el ranking de la FIFA pero que no tiene un cupo en la Copa del Mundo, con su ubicación en el puesto 12.

Sin embargo, a diferencia de Irán, que fue el tercero en sumarse a la fiesta mundialista (después de Japón y Nueva Zelanda), Italia se quedó a las puertas del pase, con una derrota en casa de Bosnia.

El de Norteamérica será el tercer Mundial consecutivo sin los ‘azzurri’, sumidos en una prolongada crisis que también los dejó fuera de Rusia 2018 y Qatar 2022 y que los vio eliminados en primera ronda de Brasil 2014 y Sudáfrica 2010, donde se presentaban como campeones defensores.

Ni la Casa Blanca, ni las federaciones de fútbol de Italia e Irán han respondido a consultas sobre la gestión de Zampolli.

A pesar de su afinidad ideológica y su simpatía inicial, las relaciones entre Trump y Meloni se han tensado recientemente, luego de que la primera ministra rechazara las presiones del mandatario norteamericano para unirse a la guerra contra Irán y luego cuestionara sus insultos contra el papa León XIV.

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Irán en la cuerda floja

El ‘Financial Times’ asegura que Irán emitió un comunicado en el que confirma que tiene previsto jugar en el Mundial, donde integrará el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Sin embargo, autoridades iraníes han dado marchas y contramarchas sobre la participación, en medio de tensiones con Donald Trump, que también ha cambiado su retórica acerca del ‘Team Melli’.

El 10 de marzo, el presidente de la federación, Mehdi Taj, se preguntó “¿quién en su sano juicio enviaría a su selección a un lugar así?”, refiriéndose a Estados Unidos.

Al día siguiente, el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, afirmó durante una entrevista con la televisión estatal que “bajo ninguna circunstancia podemos participar en la Copa del Mundo”.

Mientras tanto, Trump pasaba de decir que no le interesaba si Irán participaba o no, a asegurarle a Gianni Infantino que el equipo era “bienvenido” y luego afirmar que “por su propia seguridad” no debería asistir.

El 19 de marzo, Irán pidió el traslado de sus partidos a México, una propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum consideró “factible”.

La FIFA rechazó esa idea, por los trastornos logísticos que el cambio acarrearía para el torneo, y el 31 de marzo su presidente Gianni Infantino declaró que consideraba segura la asistencia iraní a la Copa del Mundo.

Si las autoridades iraníes terminan optando por el retiro, como lo han sugerido en varias oportunidades, el mecanismo para la sustitución no está establecido en el reglamento del torneo, que solo estipula que una decisión al respecto será tomada por el Consejo de la FIFA, la máxima instancia de la entidad.

La solución muy probablemente favorecería a una selección asiática, con Emiratos Árabes Unidos como la mejor entre los no clasificados, pues la FIFA trataría de evitar el costo político de retirar un cupo asignado a esa confederación y redistribuirlo a otra.

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¿Quién es el enviado de Trump que quiere sustituir a Irán?

Paolo Zampolli ha ganado recientemente un altísimo perfil, por su aparición en los archivos del depredador sexual Jeffrey Epstein y por las denuncias de su exesposa, la modelo brasileña Amanda Ungaro, de que el hombre utilizó sus conexiones en el Gobierno de Trump para deportarla y así sacarla del juego en el juicio de custodia del hijo adolescente de ambos.

Una investigación de ‘The New York Times’ reveló que Zampolli se puso en contacto con un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para decirle que Ungaro se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal.

Paolo Zampolli (izquierda) acompaña al vicepresidente estadounidense J.D. Vance y su esposa Usha Vance durante una visita oficial a Hungría. Budapest, 7 de abril de 2026.

Se cree que Ungaro fue la razón por la que la primera dama Melania Trump ofreció una inesperada conferencia de prensa el 9 de abril desmintiendo señalamientos sobre su supuesta cercanía a Epstein.

Poco antes, la exmodelo brasileña la había increpado públicamente, diciéndole: “Sabías que había sido detenida por ICE. Estuviste presente en mi vida, cada año en el cumpleaños de mi hijo”, y acusándola de intentar involucrarla en el caso Epstein. “No formo parte de ninguna misión malvada que involucre a niños”, aseguró Ungaro.

Los expedientes publicados por el Departamento de Justicia sugieren una relación cercana entre Epstein y Zampolli, que el enviado especial de Trump ha negado. Ungaro, por su parte, lo acusó de violencia doméstica y abuso sexual, en una entrevista con el diario brasileño ‘O Globo’.

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Con Reuters

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