El gol de Kane en la primera parte, su gol número 52 de la temporada en todas las competiciones con su club, y un gol de Díaz en el tiempo de descuento fueron suficientes para que el Bayern avanzara a la final contra el Stuttgart o el Friburgo en el Olympiastadion de Berlín el 23 de mayo.

Será la primera aparición del Bayern en una final desde que venciera al Leverkusen por 4-2 para sellar el doblete nacional en el año 2000.

“He echado de menos Berlín”, dijo el portero del Bayern, Manuel Neuer, tras una semifinal en la que no tuvo que intervenir hasta que realizó una brillante parada en plancha con la punta de los dedos para evitar el empate de Nathan Tella.

La victoria mantiene al Bayern, que se proclamó campeón de la Bundesliga el sábado, en la senda del triplete. Se enfrentará al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, en las semifinales de la Liga de Campeones, cuyo partido de ida se disputará el martes en París.

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