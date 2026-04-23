Lo esencial:

  • Representantes de Líbano e Israel dialogarán en Washington: Beirut busca extender la tregua que vence el domingo, Israel propone una cooperación conjunta contra Hezbolá.
  • El Pentágono estima que despejar las minas iraníes en el estrecho de Ormuz requerirá al menos seis meses prolongando así la crisis de precios del petróleo,  informó The Washington Post.
  • El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, denuncia que la muerte de dos soldados franceses de la fuerzas de paz de la ONU constituye un crimen de guerra.
  • El legislador de Hezbolá, Hassan Fadlallah, condicionó la continuidad del alto el fuego a que Israel cumpla el acuerdo "en su totalidad".

A continuación, las noticias más relevantes del 23 de abril sobre la guerra en Medio Oriente, iniciada el 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán. La jornada está marcada por las conversaciones entre Israel y Líbano en Washington:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales 

France24

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