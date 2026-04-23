Lo esencial:

Representantes de Líbano e Israel dialogarán en Washington: Beirut busca extender la tregua que vence el domingo, Israel propone una cooperación conjunta contra Hezbolá.

El Pentágono estima que despejar las minas iraníes en el estrecho de Ormuz requerirá al menos seis meses prolongando así la crisis de precios del petróleo, informó The Washington Post.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, denuncia que la muerte de dos soldados franceses de la fuerzas de paz de la ONU constituye un crimen de guerra.

denuncia que El legislador de Hezbolá, Hassan Fadlallah, condicionó la continuidad del alto el fuego a que Israel cumpla el acuerdo "en su totalidad".

A continuación, las noticias más relevantes del 23 de abril sobre la guerra en Medio Oriente, iniciada el 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán. La jornada está marcada por las conversaciones entre Israel y Líbano en Washington:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más