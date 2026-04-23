Una reunión de las naciones del G7 sobre el medio ambiente comienza en París este jueves, pero el cambio climático se ha omitido de la agenda para evitar un enfrentamiento con los Estados Unidos.

La oficina de la ministra de Ecología de Francia, Monique Barbut, señaló que el encuentro de dos días se centraría en "temas menos polémicos" en un esfuerzo por apaciguar al miembro más grande y poderoso del G7.

"Elegimos no abordar el tema climático de frente… porque las posiciones de los Estados Unidos sobre este asunto son de sobra conocidas", declaró el ministerio.

"Queríamos priorizar la unidad del G7, particularmente para proteger este foro".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La administración del presidente Donald Trump ha retirado a los Estados Unidos de los acuerdos globales sobre el cambio climático y ha debilitado las protecciones ambientales desde que regresó al cargo en 2025.

Francia, Italia, Canadá, Japón, Alemania y el Reino Unido enviarán a sus ministros de Medio Ambiente a la reunión del Grupo de los Siete países industrializados.

Washington estará representado por Usha-Maria Turner, administradora adjunta de la Oficina de Asuntos Internacionales y Tribales de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA).

La oficina de Barbut informó que los asistentes discutirán temas que incluyen la conservación de los océanos, el financiamiento de la biodiversidad y la transformación de áreas secas en desiertos.

Los activistas criticaron la decisión de dejar el clima fuera de la agenda.

Gaia Febvre, del grupo activista Climate Action Network, afirmó que "un G7 que se mueve al ritmo de los Estados Unidos no puede pretender responder a las crisis del siglo".

"Al ceder a la presión, debilita la acción colectiva y renuncia a su potencial papel de liderazgo", señaló.

La reunión tiene lugar pocos días antes de que más de 50 países se reúnan en Colombia para la primera conferencia mundial dedicada a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, el principal motor del cambio climático.

Bosques y financiamiento

Francia encabeza una iniciativa para recaudar fondos públicos y privados para la protección de la biodiversidad y espera obtener el respaldo de las otras naciones del G7.

El ministerio de Barbut espera anunciar 800 millones de dólares en financiamiento para parques nacionales en unos 20 países africanos, según fuentes cercanas al asunto.

Jean Burkard, director de incidencia de WWF Francia, acogió con satisfacción esta inclusión en la agenda del G7, pero afirmó que cualquier financiamiento "debe ser adicional y no compensar" recortes en otros presupuestos estatales destinados a la naturaleza.

La reunión del G7 también espera alcanzar una declaración política sobre desertificación y seguridad, mientras que las sesiones sobre los océanos buscarán fortalecer una alianza sobre áreas marinas protegidas.

Se han planeado otras sesiones, incluyendo una sobre contaminación del agua, mientras que para el jueves también está programada una visita al bosque de Fontainebleau, al sur de París, como parte de una sesión dedicada a los bosques.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más