La muerte de dos oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la sierra de Chihuahua el 19 de abril se está convirtiendo en un nuevo desafío para la relación entre México y Estados Unidos.

Al mismo tiempo, está comprometiendo seriamente la palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum, que de negar rotundamente la participación de agentes extranjeros sobre el terreno ha pasado a pedir explicaciones a las autoridades del estado en el que se produjo el accidente fatal y prometer que investigará si se violaron leyes federales.

El incidente tuvo lugar en la sierra Tarahumara, en el norteño estado de Chihuahua, cuando un convoy que regresaba luego de destruir varios laboratorios clandestinos de drogas se detuvo porque uno de los vehículos que lo integraban derrapó y cayó por un barranco.

El camión explotó y en él murieron dos oficiales de investigación locales y otras dos personas, que luego se supo que eran funcionarios estadounidenses, cuando el embajador en México, Ronald Johnson, publicó una nota de condolencia en redes sociales.

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César Jáuregui, fiscal general de Chihuahua, confirmó inicialmente que los accidentados regresaban luego de participar en el operativo, pero luego cambió su versión y dijo que los dos estadounidenses no habían estado involucrados, sino que se sumaron después al convoy.

"No había agentes estadounidenses en la operación para asegurar el narcolaboratorio", aseguró Jáuregui, quien sostuvo que los hombres se habían limitado a labores de entrenamiento, una cooperación habitual entre fuerzas de Washington y Ciudad de México.

Posteriormente, el diario 'The Washington Post' reveló que los fallecidos eran efectivamente agentes de la CIA, una versión que fue confirmada por funcionarios estadounidenses que hablaron con AP.

La acción de la CIA en América Latina ha vivido capítulos oscuros, como la participación en golpes de estado y el apoyo a dictaduras entre los años 60 y 80.

Más recientemente, el papel de Estados Unidos en América Latina ha renovado controversias, con operaciones como la extracción del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas delta, los cuestionados bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, el bloqueo naval a Cuba o las operaciones conjuntas contra el narcotráfico en Ecuador.

Una narrativa herida

Sheinbaum ha rechazado reiteradamente la presión cada vez más grande de Donald Trump para una intervención terrestre en contra de los carteles de la droga, con una tenaz defensa de la soberanía y la seguridad nacional.

Ese discurso ya ha tenido sus capítulos contradictorios, como la admisión de Sheinbaum de que vuelos de drones de vigilancia de Estados Unidos en el espacio aéreo mexicano en febrero fueron hechos a solicitud de su Gobierno.

Antes de eso, un exatleta olímpico canadiense convertido en capo de la droga, Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, había sido detenido en México.

Según las autoridades locales, Wedding se entregó voluntariamente en la embajada estadounidense, pero funcionarios de Washington aseguraron luego que fue detenido en una operación binacional.

Con los agentes de la CIA vuelve a presentarse un patrón de contradicciones que deja de nuevo a Sheinbaum obligada a hacer malabares discursivos para demostrar que sigue sólida en su negativa a permitir operaciones de fuerzas extranjeras sobre el terreno.

La mandataria insiste en que su Gobierno desconocía que estuviera en marcha un dispositivo con participación de agentes de la CIA y desplaza la responsabilidad hacia las autoridades locales de Chihuahua, donde manda una gobernadora de oposición, María Eugenia Campos Galván, del PAN.

Sin embargo, el Gabinete de Seguridad ha confirmado que se trató de una operación coordinada entre la fiscalía local y el Ejército, lo que implica una participación federal.

El 21 de abril, Sheinbaum cambió su discurso y dijo que había pedido explicaciones a las autoridades estatales y que iniciaría una investigación para determinar si la cooperación en Chihuahua constituía una violación de la Ley de Seguridad Nacional y de la Constitución.

Un día después agregó que su Gobierno envió una nota diplomática para exigir explicaciones también a Estados Unidos.

"No puede haber agentes de ninguna institución gubernamental estadounidense operando en el ámbito mexicano", afirmó. "Es muy importante que algo así no quede sin abordar".

"No es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado y del entendimiento que tenemos con ellos", agregó, para luego sentenciar: "Es un tema de seguridad nacional y de soberanía, por eso no es menor lo que ocurrió”.

Sheinbaum asegura que no había consentimiento de su Gobierno para esta cooperación, como lo detectaron las consultas hechas a las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad.

Relaciones cada vez más tensas

El nuevo incidente entre Washington y Ciudad de México llega en momentos en que los dos países deben retomar conversaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre ambos y Canadá, conocido como T-MEC.

La segunda ronda se inició el 20 de abril en la capital mexicana e incluyó una reunión de Sheinbaum con la delegación encabezada por Jamieson Greer.

Para México, es crucial renovar el pacto, que lo ha librado en gran medida de la feroz política de aranceles de Donald Trump, pero ahora los enviados del magnate republicano parecen dispuestos a endurecer el trato, para evitar que productos chinos pasen por su vecino del sur en un esfuerzo por eludir las tarifas de importación.

El reclamo de Sheinbaum no ha tenido una buena acogida en la Casa Blanca y la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, dijo en una entrevista con ‘Fox News’ que la mandataria debería mostrar “empatía” por la pérdida sufrida por su país en Chihuahua.

"Creo que el presidente (Donald Trump) estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo", afirmó Leavitt.

La vocera de la Casa Blanca agregó que la Administración Trump ha visto “cierta cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente siempre quiere ver más cooperación, cuando lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también a su pueblo".

Con AP y EFE

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