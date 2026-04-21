Las perspectivas para una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan uno de sus momentos más inciertos desde el inicio del conflicto. Mientras Washington y Pakistán avanzan con los preparativos, Teherán envía señales contradictorias y la situación sobre el terreno —con incidentes militares, amenazas cruzadas y la inminente expiración del alto el fuego— complica el escenario.

A continuación, un análisis por los principales ejes que explican por qué las conversaciones tambalean y cuáles son las posibilidades reales de que se celebren.

Señales contradictorias desde Irán

Irán ha enviado en las últimas horas mensajes dispares sobre su disposición a negociar. Por un lado, funcionarios iraníes indicaron que una delegación podría viajar a Islamabad el martes 21 de abril, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, si el vicepresidente estadounidense J.D. Vance también participa.

Sin embargo, al mismo tiempo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, afirmó este lunes públicamente que "no hay planes" para una nueva ronda de conversaciones, acusando a Washington de no demostrar seriedad en el proceso diplomático.

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Estas declaraciones reflejan una estrategia dual de Teherán: mantener abierta la puerta al diálogo, mientras eleva la presión política y militar para mejorar su posición negociadora.

Incluso dentro del propio liderazgo iraní aparecen matices. El presidente Masoud Pezeshkian sostuvo que la continuación de la guerra "no beneficia a nadie" y defendió resolver los problemas "mediante la razón y en un ambiente de calma", lo que apunta a sectores del gobierno favorables a retomar la diplomacia.

Mientras tanto, Pakistán continúa con los preparativos para las conversaciones, desplegando cerca de 20.000 efectivos de seguridad en Islamabad y desalojando el hotel donde se celebraría la reunión.

Funcionarios pakistaníes han expresado optimismo cauteloso y sostienen que ambas partes evalúan positivamente su participación, aunque sin decisión definitiva.

Este contraste —preparativos avanzados frente a dudas políticas— refleja el carácter frágil del proceso.

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Ataque naval y bloqueo marítimo, los principales obstáculos

El detonante más inmediato de la crisis diplomática fue la incautación por parte de Estados Unidos de un buque de carga iraní cerca del estrecho de Ormuz, según lo anunciado el domingo 19 de enero por el presidente Donald Trump.

El Ejército estadounidense informó de un enfrentamiento de seis horas antes de inutilizar los motores del barco, mientras que Irán calificó la acción como "piratería armada" y prometió represalias.

Este episodio elevó la tensión y llevó a Teherán a cuestionar la continuidad de las conversaciones. Funcionarios iraníes sostuvieron que el incidente, junto con el bloqueo naval estadounidense, demuestra la falta de voluntad de Washington para negociar de buena fe.

Archivo: esta foto, publicada por el Comando Central de EE. UU. el 18 de abril de 2026, muestra helicópteros Apache volando sobre el estrecho de Ormuz.

Además, la situación tiene implicaciones globales: el estrecho de Ormuz gestiona aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, y el incidente provocó un repunte de los precios energéticos y volatilidad en los mercados.

Pero más allá del incidente puntual, el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes se ha convertido en uno de los principales obstáculos para retomar el diálogo.

Una fuente iraní de alto nivel indicó que este bloqueo está socavando las perspectivas de conversaciones y reiteró que las capacidades defensivas de Irán, incluido su programa de misiles, no son negociables.

Desde Teherán también se ha advertido que no se pueden restringir las exportaciones de petróleo iraní mientras otros países mantienen la seguridad energética, una señal de que el conflicto económico está profundamente vinculado a la negociación política.

Incluso Pakistán, mediador clave, habría trasladado a Washington que el bloqueo constituye un obstáculo serio para el diálogo.

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Presión militar y vía diplomática

Washington, por su parte, continúa actuando como si las conversaciones fueran a celebrarse. Funcionarios estadounidenses señalaron que el vicepresidente J.D. Vance tiene previsto viajar a Islamabad para encabezar la delegación estadounidense, acompañado por el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner.

No obstante, también desde la Casa Blanca han surgido mensajes contradictorios. El presidente Donald Trump afirmó inicialmente que Vance viajaría, pero posteriormente sugirió que podría no asistir, lo que añade incertidumbre adicional.

"Se supone que debemos celebrar las conversaciones. Así que supongo que, a estas alturas, nadie está jugando", respondió Donald Trump este lunes al ser interrogado al respecto por la prensa local.

general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, habla durante una sesión informativa sobre la guerra con Irán, con un mapa de fondo que muestra la línea de bloqueo en el estrecho de Ormuz, en el Pentágono en Washington, D.C., EE. UU., el 16 de abril de 2026.

Esta ambigüedad estadounidense también responde a un equilibrio delicado: mantener presión militar mientras se impulsa la vía diplomática, una estrategia que Teherán considera incompatible.

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Desacuerdos de fondo: programa nuclear, misiles y seguridad regional

Un factor crítico es la inminente expiración del alto el fuego de dos semanas, que comenzó el 8 de abril y vence el 22 de abril.

La proximidad de esa fecha aumenta la presión para alcanzar avances diplomáticos, pero también eleva el riesgo de escalada si no se logra una extensión.

Las amenazas cruzadas refuerzan ese escenario. Trump ha advertido que Estados Unidos podría atacar infraestructuras iraníes si no se aceptan sus condiciones, mientras que Irán ha respondido que podría atacar instalaciones energéticas en países del Golfo si su territorio es bombardeado.

No obstante, más allá de la coyuntura inmediata, persisten diferencias estructurales que dificultan un acuerdo: Irán rechaza negociar su programa de misiles, existen desacuerdos sobre el programa nuclear, se mantienen las tensiones sobre la seguridad en el estrecho de Ormuz y Estados Unidos busca concesiones rápidas, según temen los aliados europeos.

Archivo: una bandera de Irán frente al edificio del reactor de la central nuclear de Bushehr, a las afueras de la ciudad de Bushehr, Irán, el 21 de agosto de 2010.

El propio Ghalibaf reconoció que hubo avances en la primera ronda, pero que aún existen "grandes diferencias".

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Diplomacia al borde del colapso : ¿cuáles son los posibles escenarios?

La combinación de incidentes militares, amenazas cruzadas, desacuerdos estructurales y mensajes contradictorios sitúan a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en un momento crítico.

Sin embargo, el hecho de que ninguna de las partes haya cerrado completamente la puerta al diálogo sugiere que la diplomacia sigue siendo posible, aunque extremadamente frágil.

A partir de las señales actuales, se perfilan tres escenarios principales:

. Conversaciones de último minuto

Ambas delegaciones viajan a Islamabad y se negocia una extensión del alto el fuego.

. Aplazamiento de la ronda

Las conversaciones se posponen mientras continúan contactos indirectos.

. Ruptura y escalada

El alto el fuego expira sin acuerdo y se intensifican los enfrentamientos.

La decisión final dependerá, en gran medida, de si Washington y Teherán logran reducir la tensión en las próximas horas antes de que expire el alto el fuego.

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Con Reuters, AP y medios locales

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