Un encuentro “reciente”, pero cuya fecha se desconoce y del que escasean los detalles.

Este lunes 20 de abril, el Gobierno de Cuba confirmó una reunión celebrada en la isla en días pasados entre la delegación de Washington y La Habana. El anuncio llegó por parte del subdirector general a cargo de EE.UU. en la Cancillería, Alejandro García del Toro, en diálogo con el diario oficial ‘Granma’.

"Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción. Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", especificó García del Toro.

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De acuerdo con el medio de comunicación, que no detalla los nombres de los asistentes, en la delegación estadounidense figuraban “secretarios adjuntos del Departamento de Estado”, mientras que la nación caribeña estuvo representada “al nivel de viceministro de Relaciones Exteriores”.

Sin “plazos” y con el fin del embargo energético en la mira

El diplomático cubano indicó que para la isla fue “un tema de máxima prioridad” la “eliminación del cerco energético contra el país”; un acto de “coerción económica” y un “castigo injustificado a toda la población cubana”.

“Es también un chantaje a escala global contra Estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba en virtud de las normas que guían el libre comercio", añadió García del Toro.

El bloqueo energético impuesto por Washington a la isla desde enero ha paralizado casi por completo la actividad económica de la isla y ha prolongado los extensos y constantes apagones que sufre el país.

El pescador Yudel Ramos, de 30 años, utiliza una linterna frontal durante un apagón para calentar agua en una estufa de leña con la que darse un baño, mientras Cuba conmemora el 65.º aniversario de su victoria sobre la invasión de Bahía de Cochinos, respaldada por la CIA, en medio del bloqueo petrolero de Estados Unidos y las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, en Palpite, Ciénaga de Zapata, Cuba, el 7 de abril de 2026.

El funcionario cubano también especificó que no se fijaron “plazos” ni “planteamientos conminatorios”, como reportaron medios de comunicación estadounidenses que hablaban de un presunto ultimátum de dos semanas para liberar a una cantidad de opositores presos.

La especulación en torno al 10 de abril

Y es que la confirmación de este lunes se produce días después de que tres medios estadounidenses —‘Axios’, ‘The New York Times’ y ‘USA Today’— informaran que ambos gobiernos se reunieron en La Habana el pasado 10 de abril.

Dichas publicaciones indicaban que los representantes de la Casa Blanca le exigieron a la Administración cubana la liberación de reclusos por motivos políticos, como los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

Los portales informativos sostuvieron que se trataría de una presunta gestión inicial de buena voluntad, previa a una lista de exigencias en busca de la apertura económica y política de Cuba.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel y varios miembros del Gobierno asisten a una ceremonia conmemorativa del 65.º aniversario de la declaración de Fidel Castro sobre el carácter socialista de la Revolución Cubana, realizada en vísperas de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, en La Habana, Cuba, el 16 de abril de 2026.

‘Axios’ sostuvo que en la reunión bilateral fechada el pasado 10 de abril participó Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, de quien se informó previamente que había sido clave en el inicio de estos diálogos.

Lo que dice Cuba

El Gobierno cubano ha hecho frente a estas revelaciones a través del medio oficialista ‘Razones de Cuba’.

El servicio informativo reprodujo que Cuba rechaza todas las demandas estadounidenses de manera tajante y negó que se pudiera dialogar con “condicionamientos”, tras reivindicar la soberanía de la isla.

"Sin chantajes, sin condiciones": "Ningún funcionario estadounidense va a dictar plazos desde una mesa en La Habana", argumentó el medio.

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"Lo que rechaza (el Gobierno cubano) es que se le impongan reformas políticas o económicas como requisito. La 'libertad de presos políticos' es un eufemismo para exigir la liberación de personas condenadas por delitos comunes o por violar leyes cubanas", apuntó 'Razones de Cuba'.

La sombra de una eventual intervención militar

Pese a la postura cubana, las informaciones provenientes de Estados Unidos coincidían en señalar que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba privilegiando más la vía diplomática sobre una eventual intervención militar.

En este sentido, según los portales citados anteriormente, Trump evitó contestar al ser interrogado sobre las informaciones de la semana pasada que aseguraban que el Pentágono estaba ultimando planes para una posible intervención militar en la nación caribeña.

Con todo y eso, la retórica del republicano ha vuelto a incluir los elogios a la “gran fortaleza” del Ejército estadounidense con relación a su guerra contra Irán, al tiempo que insinuó que esto podría traer “muy pronto” un “nuevo amanecer” para los cubanos.

Por otro lado, a medida que crece la especulación, el Gobierno de Cuba también ha movido sus fichas. Días antes, el presidente Miguel Díaz-Canel instó a los cubanos a "estar listos" ante una invasión estadounidense.

Una bandera cubana ondea sobre una multitud reunida durante una ceremonia que conmemora el 65.º aniversario de la declaración de Fidel Castro sobre el carácter socialista de la Revolución Cubana, realizada en vísperas de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, en La Habana, Cuba, el 16 de abril de 2026.

"No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla", aseguró el mandatario.

Estados Unidos redobló su presión a la isla luego de su intervención militar en Venezuela, y desde entonces le exige a las autoridades cubanas reformas económicas y políticas urgentes.

Con ese propósito, Washington ha bloqueado la entrada de petróleo a Cuba desde enero, quebrando aún más la ya debilitada economía de la nación.

Con EFE, Reuters y medios locales

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